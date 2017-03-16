501 مقاولا ذاتيا وطلب دعم استثمار بقيمة 52 مليون درهم بكلميم وادنون

بلغ عدد المقاولين الذاتيين المسجلين بجهة كلميم واد نون 501 مقاولا ذاتيا من أصل 584 مقاولا تقدموا بطلبات تسجيل في هذا المجال، فيما سجلت الجهة طلب دعم استثمار بقيمة 52 مليون درهم، من المنتظر أن يحدث 470 منصب شغل.

وأفادت معطيات لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، تم عرضها مؤخرا خلال لقاء خصص لتقييم مراحل إنجاز مختلف المشاريع التي يتضمنها النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية ترأسه وزير الداخلية محمد حصاد، بأن مساهمة الوزارة في دعم الاستثمار المذكور بلغت 10 ملايين درهم.

وبخصوص الإنجازات المتعلقة بالمجال الرقمي بالجهة، أشارت المعطيات ذاتها إلى الإنجاز الكلي (100 بالمائة) لبرنامج استخدام سعات جديدة للإرسال باستعمال الألياف البصرية.

وفي المجال ذاته، وضمن الشق الخاص بتحديث شبكات الاتصالات وإدخال تكنولوجيات الجيل الرابع، كشفت الوزارة أنه تم تزويد المحطات الراديوية بالطاقة الشمسية بشكل كلي، وتحديث المحطات الراديوية باستعمال تكنولوجيات تمكن من تقديم خدمات الجيل الرابع بنسبة 96 في المائة.

وفي ما يخص إقامة محطات راديوية جديدة للهاتف النقال من الجيل الثاني والثالث والرابع، أبرز المصدر ذاته أن متعهدا أولا أنجز 100 بالمائة من تعهداته، فيما يوجد متعهدان آخران في طور إنجاز تعهداتهم.

وتهدف هذه البرامج الرقمية إلى تأمين تغطية جهة كلميم واد نون، والأقاليم الجنوبية عموما، بشبكات الاتصالات ذات الصبيب العالي والعالي جدا، وذلك باستعمال تكنولوجيات مختلفة، وإحداث وصلات للربط من أجل نشر الألياف البصرية تسمح بتقديم خدمات ذات الصبيب العالي والعالي جدا.

وبخصوص محور دعم المناطق الصناعية بالأقاليم الجنوبية، أشارت الوزارة إلى أنه تم الانتهاء، على صعيد الجهة، من مشروع إحداث منطقة صناعية لتثمين الصبار بكلميم “ما عدا الأشغال الخارجية المتعلقة بالكهرباء “.

وتساهم الوزارة في هذا المشروع، المنجز بالمنطقة الصناعية لواعرون بجماعة أسرير، بشراكة مع وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني ووكالة الجنوب ومجلس جماعة أسرير، ب 5 ملايين درهم.