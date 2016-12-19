نظمت الجامعة الملكية المغربية للرياضية للجميع ،اليوم الأحد بالقاعة المغطاة للرياضات بمدينة الداخلة والمرافق التابعة لها ، يوما رياضيا تضمن أنشطة في عدة أنواع رياضية و ذلك في إطار سعيها الحثيث لتوسيع نطاق الممارسة الرياضية لتشمل كافة شرائح المجتمع.

وشكل هذا الحدث الرياضي، المحطة الرابعة للقافلة الوطنية للرياضة للجميع، التي تعتبر من أهم محاور البرنامج السنوي للجامعة برسم الموسم الرياضي 2016- 2017، والذي يشمل أزيد من 65 تظاهرة رياضية على مجموع التراب الوطني .

وتضمن برنامج هذه التظاهرة الرياضية ،المنظمة بتعاون مع ولاية جهة الداخلة وادي الذهب والمديرية الجهوية لوزارة الشباب والرياضة،على وجه الخصوص مباريات في كرة القدم المصغرة وكرة السلة وكرة المضرب، وكرة اليد وفنون الحرب ،فضلا عن لوحات استعراضية في الرياضات الشعبية والمشي .

وتتبع جانبا من هذه الأنشطة الرياضة عامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري والكاتب العام لولاية جهة الداخلة وادي الذهب محمد السيكوكي وممثلو المجالس المنتخبة ورئيس الكونفدرالية الإفريقية للترياتلون المصري أحمد ناصر ورئيسة الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع السيدة نزهة بدوان والمدير الجهوي للشباب والرياضة الحبيب الحتحات.

وقد سخرت الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع كل الإمكانيات المتاحة لديها حيث استفاد من هذه القافة الرياضية حوالي 3400 شخص من ساكنة المدينة، لاسيما من الشباب، سبيلا إلى المساهمة في نشر الوعي الثقافي الرياضي بين مختلف شرائح المجتمع وتعميم الممارسة الرياضية .

وكانت مدينة الداخلة، يوم السبت، عاصمة عالمية للترياتلون باحتضانها النسخة الدولية الأولى لهذه المسابقة، التي تشكل إحدى محطات كأس إفريقيا ،المدرجة ضمن برنامج الاتحاد الدولي للعبة، والتي شارك فيها رياضيون ورياضيات من 21 بلدا من مختلف القارات.

و م ع