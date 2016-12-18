وقفة من أجل الحقيقة و الوظيفة المباشرة بإقليم كلميم

نظم التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين قسم الشهيد صيكا براهيم وقفة إحتجاجية يوم الجمعة 16 دجنبر 2016 مسائية للمطالبة بكشف الحقيقة في إستشهاد المناضل الأممي صيكا براهيم ، وكانت الوقفة الإحتجاجية بالتزامن مع مرور ثمانية أشهر على إستشهاده ، كما رفع المحتجون شعارات تطالب الدولة بالتعجيل في حلحلة ملف المعطلون الصحراويون من خلال الإدماج الفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية .

وردد المحتجون شعارات تضامنية مع حلب في سوريا الأبية ، وإدانة ما تتعرض له من كارثة إنسانية وتذمير، وقتل من جهات مختلفة في وقت يلتزم العالم الصمت ضد هذه المجازر والنكبات .

وعبر التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين قسم الشهيد صيكا براهيم عن إدانته لتحركات بعض المطرودين من التنسيق وهذه التحركات المدعومة من قبل أجهزة الدولة المغربية ، وذلك بغية نسف جهودهم الرامية إلى الضغط في إتجاه معرفة الحقيقة في إستشهاد المناضل صيكا براهيم ، ويأتي هذا الهجوم لإسكات أصوات رفاق الشهيد الذين قسمو قسم الوفاء لدمه ، والذين يتنظرون تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي من المنتظر صدوره في شهر يناير 2017 .