وقفة احتجاجية لقبيلة يكوت‎ ضد عناصر من قبائل ركيبات

بيان للرأي العام

نظمت اليوم السبت 25 فبراير 2017 ابتداءا من الساعة 11 صباحا قبائل يكوت بمنطقة احرام، وقفة سلمية منددة ومستنكرة بشدة ما أقدمت عليه بعض العناصر القادمة من مدينة طنطان والمحسوبة على قبائل الركيبات، المترامية على جزء من أرض قبائل يكوت وتحديدا بمنطقة أحرام المقسمة والمحروثة سابقا.

وقامت هذه المجموعة السابقة الذكر بمجموعة من الخروقات، كنصب الخيام والممنوع سابقا من قبل السلطات، واستعمال جرارين لحرث أرض محروثة سابقا في غياب السلطة المحلية المسؤولة.

وفي خضم كل هذه ال أحداث نوضح للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي :

* استنكارنا الشديد لهذه الخطوة الاستفزازية ولمن كان ورائها؛

* تحميلنا للسلطة المحلية كافة العواقب المترتبة هذا الاستفزاز في غياب أي نوع من أنواع الحوار؛

* تشبتنا بارضنا والتضحية بالغالي والنفيس من أجلها.

عن قبائل يكوت

منطقة حرام

طنطان

لجنة الاعلام والتواصل شباب يكوت