وظائف لأصحاب الباكالوريا سلم 8 بوزارة الداخلية

المملكة المغربية

وزارة الداخلية

المديرية العامة للجماعات المحلية

مديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية

إعـــلان عـــن مبــــاراة

تنظم وزارة الداخلية يوم الأحد 04 أكتوبر 2015 ابتداء من الساعة الثامنة صباحا بالمدرسة الوطنية للإدارة بالرباط، وفي مراكز أخرى عند الضرورة، مباراة لولوج سلك تكوين التقنيين (السلم 8) شعبة الهندسة المدنية. وسيفتح هذا السلك التكويني بكل من معهدي الدار البيضاء وإيموزار كندر وبمعاهد أخرى عند الاقتضاء.

شروط وطريقة المشاركة في المباراة:

– شروط المشاركة:

تفتح هذه المباراة في وجه المترشحات والمترشحين البالغين من العمر كحد أقصى ثلاثين (30) سنة إلى غاية يوم 16 نونبر 2015، والذين تابعوا دراستهم إلى نهاية السنة الأخيرة من التعليم الثانوي (الشعب العلمية والتقنية) والمترشحات والمترشحين الحاصلين على شهادة التأهيل المهني في إحدى التخصصات المتعلقة بالهندسة المدنية في حدود 20% من المقاعد المتبارى في شأنها.

– طريقة المشاركة:

يتعين على المترشحات والمترشحين تعبئة استمارة المشاركة في المباراة بالموقع الإلكتروني http://concours.interieur.gov.ma خلال الفترة الممتدة من يوم الإثنين 03 غشت إلى حدود الساعة الرابعة والنصف زوالا من يوم الأربعاء 19 غشت 2015.

تعتبر كل استمارة معبئة ومصادق عليها إلكترونيا نهائية وغير قابلة للتعديل وهي بمثابة تسجيل للمشاركة في الانتقاء الأولي.

يتم ترتيب المترشحات والمترشحين غير الموظفين المسجلين بالموقع الإلكتروني تنازليا بناء على المعدل العام المحصل عليه في نهاية السنة الأخيرة من التعليم الثانوي بمكاملها حسب نظام الدورات المعمول به لنيل شهادة الباكالوريا والمعدل المحصل عليه خلال السنة الأخيرة من سلك التأهيل المهني.

يتم الإعلان عن المترشحات والمترشحين المقبولين في عملية الانتقاء الأولي، عبر الموقع الإلكتروني للمباراة، ويعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة من أجل إرسال ملفات ترشيحهم عبر البريد إلى مديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية بملحقة وزارة الداخلية شارع عبد الرحيم بوعبيد حي الرياض الرباط أو وضعها بصفة مباشرة خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 09 شتنبر 2015 (آخر أجل) خلال أوقات العمل الرسمية بالعنوان التالي: معهد تكوين التقنيين في البستنة والإعداد الطبيعي شارع القاعدة الجوية – حي السلام – سلا.

– ملف الترشيح:

يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

أ- بالنسبة للمترشحات والمترشحين غير الموظفين:

– استمارة بمثابة تصريح بالشرف مصادق عليها، يثبت فيها المعني(ة) بالأمر صحة المعلومات المصرح بها ويتم تحميل الاستمارة من الموقع الإلكتروني http://concours.interieur.gov.ma

– 2 أطرفة حاملة لطوابع بريدية مع الإسم العائلي والشخصي وعنوان المترشحة أو المترشح؛

– صورتان فوتوغرافيتان؛

– شهادة مدرسية مصادق عليها من طرف نيابة وزارة التربية الوطنية أو نسخة مطابقة للأصل لشهادة التأهيل المهني؛

– نسخة من كشف النقط والمعدل العام المحصل عليهما في نهاية السنة الأخيرة من التعليم الثانوي حسب نظام الدورات المعمول به لنيل شهادة الباكالوريا مصادق عيلها أو نسخة من نتائج السنة الأخيرة من سلك التأهيل المهني مصادق عليها.

ب- بالنسبة للموظفين:

1- استمارة بمثابة تصريح بالشرف مصادق عليها، يثبت فيها المعني(ة) بالأمر صحة المعلومات المصرح بها ويتم تحميل الاستمارة من الموقع الإلكتروني http://concours.interieur.gov.ma

2- طلب المشاركة في المباراة مشفوع بموافقة السلطة الإدارة المختصة، يوجه إلى السيد وزير الداخلية/ مديرية تكوين الاطر الإدارية والتقنية؛

3- صورتان فوتوغرافيتان؛

4- نسخة مشهود على مطابقتها للأصل من قرار التسمية تثبت توفر المعني(ة) بالأمر على أربع (04) سنوات من الخدمة الفعلية؛

5- شهادة مدرسية مصادق عليها من طرف نيابة وزارة التربية الوطنية أو نسخة مطابقة للأصل لشهادة التأهيل المهني.

ترفض ملفات الترشيح الناقصة أو التي تتضمن معلومات غير صحيحة أو تلك الواردة خارج الآجال.

يتم إشعار المترشحات والمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية عبر الموقع الإلكتروني المعد للمباراة ويعتبر هذا الإشعار بمثابة استدعاء يجب على المترشحة أو المترشح تحميله والإدلاء به يوم المباراة.

الاخــتــبـارات:

أ- الاختبارات الكتابية (المعامل 2)

× تتضمن المواد التالية:

– الرياضيات (المدة 3 ساعات – المعامل 3)؛

– العربية (المدة ساعة ونصف – المعامل 1)؛

– الفرنسية (المدة ساعة ونصف – المعامل 1).

ب- الاختبار الشفوي (المعامل 1)

يستدعى الناجحون في الاختبارات الكتابية عبر الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه لاجتياز اختبار شفوي حول الثقافة العامة ويعتبر هذا الإشعار بمثابة استدعاء.