نفوق عشرات الإبل بأيت بعمران منطقة تكتان

مرة أخرى بجهة كلميم واد نون وبالاخص بايت بعمران تدبر مؤامرة دنيئة من خلالها تم تسميم وقتل العشرات من رؤوس الابل لاحد الكسابة بهذه الجهة والذي ينتمي الى قبيلة أيت مسعود ، وجه آخر من وجوه التنمية المزعومة لهذا القطاع بهذا الاقليم ، فمن

ويلات التنقل بين المسالك الوعرة والبحث عن الكلأ وجلب صهاريج الماء بأغلى ثمن وتحمل الصعوبات ، الى آخر ما لم يكن في الحسبان قتل وتسميم جماعي لقطعان الابل ، والعودة بنا الى زمان السيبة واللاقانون والانفلات الامني ، وقانون الغاب ، هذا ما جرى بأيت بعمران في غضون هذا الاسبوع حيث تم وضع السموم القاتلة لقطعان الابل لا لشيء الا لأنها ترعى في غابات الاركان .

كل هذا يجري على مرأى ومسمع من السلطات المحلية والجهوية وفي غياب تام من الوزارة الوصية الممثلة في المديرية الجهوية للفلاحة والمديرية الاقليمية ، اما الغرفة الفلاحية فلا ندري اين تتخندق من هذه المأساة ، وليست المرة الاولى التي نحذر فيها كجمعية من مثل هذه الممارسات المشينة، كما أنها أيضا ليست المرة الأولى التي نكاتب فيها كل الجهات المعنية بخصوص هذا الموضوع ، خاصة السلطات المحلية ووزارة الفلاحة في شخص السيد وزير الفلاحة، كتابات نبين من خلالها مفهومنا لمجموعة من البرامج التي تطرح إلى الرأي العام كبرنامج الترحال ، المحميات الرعوية وغيرها ، والتي ليست في حقيقتها سوى تشجيعا لمثل هذه التصرفات الغير انسانية.

إنه اعتداء على حيوانات لا ذنب لها قبل الاعتداء على الانسان ، يحدث هذا بجهة كلميم واد نون ، وهي أحداث تبين وتوضح أن قتل الموروث التاريخي والثقافي بجبال أيت بعمران ( تكتان ) هو بمثابة اقبار وقتل الانسان الصحراوي بهذه الربوع من وطننا العزيز.

أمام هذا الوضع نحمل الجهات المسؤولة كامل المسؤولية ونطالب بالتعويض المادي والمعنوي للمتضرر ومواساته في هذا المصاب كما نطالب بملاحقة الجناة والضرب بقوة على كل من سولت له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

جمعية واد نون لمربي الابل لاقليم كلميم

بتاريخ : 24 أبريل 2017

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