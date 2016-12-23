مواجهات دامية بين ساكنة أيت بعمران والدرك الملكي

تعيش منطقة “اندجا” بأيت عبدالله إقليم سيدي افني ، حالة من الغليان والفوضى إثر خروج ساكنة المنطقة و وقوفها سدا مانعا أمام مصالح المحافظة العقارية التي حلت بعين المكان قصد تحديد املاك تُقدر بالهكتارات ، الشئ الذي إعتبرته الساكنة تراميا على أملاكهم وأراضيهم التي ورثوها أبا عن جد؛ ولم يستسيغوا هذ القرار ودخلوا في مواجهات دامية مع موظفي المحافظة العقارية و عناصر من الدرك الملكي نتج عنها تكسير مجموعة من السيارات وسقوط العديد من الجرحى في كلا الجانبين تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي لتزنيت

هذا و وفق مصادر محلية فالساكنة المتضررة تتهم أحد الأشخاص المعروف بنفوذه بالترامي على هذه الأملاك مستعملا هو وشركائه على حد تعبيرهم عقودا يعتبرونها مزورة و لا أساس لها من الصحة .

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