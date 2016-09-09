منظمة اقليمية تتوقع اندلاع حرب بين المغرب والبوليساريو بسبب أزمة الكركرات

قالت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا أن منطقة الكركرات قد تشعل حربا عسكرية بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو رغم اتفاقية وقف اطلاق النار الموقعة بينهما بعد قيام المغرب بنشر قوات بتلك المنطقة

واشارت المنظمة أن جبهة البوليساريو تعتزم ارسال مزيد من القوات العسكرية والوحدات الخاصة إلى منطقة الكركرات بهدف وقف التوغل العسكرى المغربى بتلك المنطقة حيث يعتبر معبر الكركرات البوابة الجنوبية للمغرب على القارة الإفريقية واحد اهم المعابر التجارية

ولفت المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان جبهة البوليساريو ما زالت لديها مخاوف من توغل القوات المغربية إلى منطقة الصحراء التابعة لسيطرة الجبهة وتجاوز الجدار العازل مما يقرع طبول الحرب بين المغرب والبوليساريو فى ظل التوتر بين الامم المتحدة والمغرب لان المغرب لا تعترف بسيطرة البوليساريو على تلك الاراضى التى تعتبرها جزء من أراضي المملكة المغربية

وفى ظل التصعيد بين المغرب وبعثة الامم المتحدة واتهامالت البوليساريو للمغرب بانتهاك وقف اطلاق النار تتوقع المنظمة اجتماع بمجلس الامن الدولي لبحث أزمة الكركرات وسط مخاوف مغربية باصدار بيان للامم المتحدة يدين المغرب