مقاهي الشيشة تتناسل بكليميم والسكان يرفعون عريضة لجلالة الملك‎

تعرف مدينة كليميم غزو مقاهي الشيشة حيث يتجاوز عددها بالمدينة حوالي 14 مقهى للشيشة موزعة على حي السويقة ، و ساحة بئرإنزران ، وشارع إفني، والسوق القديم ، و خمس مقاهي متفرقة في أحياء المدينة القديمة، وشارع تكنا ، والأزقة المتفرعة من شارع الخرشي ، والأزقة المتفرعة من شارع المسيرة وشارع المقاومة ، وأكثر من 10 مقاهي ضواحي المدينة مبثوتة بالجهات الأربع المحيطة بالمدينة.

ويأتي تناسل هذه المقاهي بدعم مباشر أو غير مباشر سواء بالتستر أو التمويل الخفي من بعض المنتخبين ، والمسؤولين الأمنيين في مختلف الأجهزة، وأغلب مرتادي هذه المقاهي يبحثون عن اللذة الجنسية حيث تحتضن فتيات من أعمار مختلفة وخاصة القاصرات، كما يرتادها بعض المسؤولين و الموظفين الموزعين على مهن مختلفة بعضها جد حساس، وتوجد مقاهي قريبة من مدارس خاصة وعمومية يتضرر تلاميذها من سلوكيات مرتادي هذه المقاهي ، هذا بالإضافة إلى رائحتها النتنة والتي تسبب أمراض مختلفة .

فبالإضافة إلى تشجيع الوساطة في الدعارة وخاصة في صفوف القاصرات، تعرف هذه المقاهي ترويج المخدرات بمختلف أشكالها ، ولا أحد يحاسب مروجيها، وبعض هذه المقاهي في ملكية أشخاص نافذين في المنطقة يضعون في الواجهة أشخاص آخرين حتى لا يثيرون الشكوك.

و حسب معطيات خاصة، فمنذ حوالي أسبوعين يجمع الأهالي ، وفعاليات جمعوية بالخارج عرائض موقعة لبعثها للديوان الملكي ، ومنهم من تعهد بوضعها بين أيدي الملك في أول زيارة يقوم بها لأي دولة أوربية .

هذا وتشهد كلميم حملات متفرقة لتوقيف تناسل مقاهي الشيشة، لكن يبدو أن الجدية في حسم إغلاق مقاهيها أو ردع مروجيها تعرف بطء شديدا مما يرجح وقوف جهات نافذة وتسترها على ما يخدش ويضر بالصحة العامة للمواطنين و يشوه مقاهي المدينة التي تعتبر متنفسا للساكنة.

كليميم : أحمد حجري