مصرع جندي وإصابة إثنين آخرين في حادثة سير ضواحي الداخلة

عرفت منطقة أم دريكة ضواحي مدينة الداخلة، حادثة سير مروعة على مستوى الطريق الرابطة بين الداخلة وأم دريكة .

و حسب مصادر جيدة الإضطلاع، فإن الحادثة جائت نتيجة إنقلاب سيارة عسكرية كانت تقل العسكريين .

و أوضحت المصادر ذاتها أن الحادثة خلفت مصرع جندي وإصابة إثنين آخرين؛ كما خلف خسائر مادية لحقت بالسيارة .

و تضيف ذات المصادر أنه وفور علمها حلت السلطات المعنية إلى عين المكان، وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى الحسن الثاني بالداخلة لتلقي العلاجات الضرورية .

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