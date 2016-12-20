مشرف على الاستقبال بمستعجلات المستشفى العسكري بكلميم خارج الضوابط

يبدو أن بعض المنتمين إلى الطاقم المشرف على الاستقبال بالمستشفى العسكري الخامس بكلميم، لا يعرفون السياق الانساني ولا الانضباط المهني الذي يجدر بهم أن يعكسوه، لما تشكله الجندية من احترام لدى كافة الشعب المغربي، ولما تكنه ساكنة الصحراء المغربية قاطبة للأطقم الطبية العسكرية الجديرة بكل الاحترام لما تسديه لمرضى الاقليم و كل مدن الصحراء المغربية من خدمات جليلة.

عاينت الخبر الصحراوي ببهو الاستقبال الخاص بمستعجلات المستشفى العسكري الخامس بكلميم، سوء سلوك و تجبر المدعو(ص) وهو عسكري مكلف بالاستقبال حيث كال الكلام الساقط و التعامل السئ لمواطنين ،ذنبهم أنهم مرضى أو ذويهم مرضى، وذنبهم أنهم استفسروا المعني حول وضعيات استشفائية تخصهم.

العسكري المعني بهذه الحالة، أبان عن سوء سلوك و جعل الجميع يستاء، بل يتساءل هل نحن فعلا أمام رجل عسكري يشرف البذلة العسكرية الشريفة المجاهدة،أم نحن أمام شخص غير مسؤول لايعي التشريف الوطني،بل إن إحدى السيدات صرحت بأنها تتمنى من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن ينصب خياما عسكرية طبية ضواحي المدينة إن كان على كل إمرأة مغربية أن تتعرض للاهانة والشتم في المستشفى؟

الاستشفاء و التطبيب كفلهما الدستور، ورجال العسكر المغاربة بكل رتبهم العسكرية، يرابضون في الصقيع والجبال وفي أدغال إفريقيا من أجل المرضى و الجرحى، يؤدون ويضحون لأجل البلاد، اما بعض الجالسين على ا لكراسي الدافئة المتنطعين الظانين بالناس السوء والتحقير،فهم يقدمون النموذج السئ الذي قدمه هذا العسكري الذي أبان عن سوء معاملة وتحقير لمواطنين مغاربة.

خطب صاحب الجلالة وتعليماته الأخيرة لم تدع لأي متنطع المجال كي يحتقر الناس من خلال مهنته، كل مسعاه رضى المواطنين في إطار الاحترام المتبادل، أما من سولت له نفسه أن يعكس الصورة السيئة لتقديم الخدمات، فلا مكان له في قاموس الوطنية التي تقتضي التفاني في أداء الواجب.

كل التحية للعاملين بالمستشفى العسكري الخامس بكلميم، عاملين و اطباء و رجال عسكرية نكن لهم الاحترام، لكنها دعوة صريحة لإزالة مثل هذه الشوائب التي قد تعكر صفو فرحة ساكنة كلميم بهذه الخدمة الصحية التي أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويشرف عليها رجال أشاوش سجلهم ملئ بعمليات جراحية ناجحة، وبخدمات استعجالية يشرف عليها خيرة الاطباء وخيرة الممرضين وخيرة الساهرين على سير العمل بما يخدم الوطن و المواطنين.