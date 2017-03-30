محمد السادس يحلّ نهاية الأسبوع في العيون

أكدت مصادر مطلعة أن الملك محمد السادس سيحل في مدينة العيون نهاية الأسبوع الحالي، إذ ينتظر أن يعطي انطلاق عدد من المشاريع، من بينها مشروع نور للطاقة الشمسية في جماعة الدشيرة القروية.وأكدت نفس المصادر أنه مِن المرجح أن يكون تنصيب حكومة سعد الدين العثماني، ضمن الأنشطة الملكية المقررة في الزيارة الملكية لمدينة العيون.

وأطلق جلالة الملك خلال الزيارة الأخيرة عددا من مشاريع التنمية بقيمة 77 مليار درهم (7 مليارات و186 مليون يورو).

وحضر حفل توقيع اتفاقيات المشاريع الاستثمارية الذي نقل التلفزيون وقائعه جميع أعضاء الحكومة ورؤساء ومسؤولي المدن والأقاليم في الصحراء، وتم إعلان هذه المشاريع في الذكرى الأربعين لـ”المسيرة الخضراء” التي لبى خلالها 350 ألف مغربي نداء الملك الراحل الحسن الثاني وساروا في اتجاه الصحراء لاستعادتها من المستعمر الإسباني.

وتندرج خمس اتفاقيات تم توقيعها في “مشروع تنمية الأقاليم الجنوبية” للمغرب والذي اقترحه في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يقدم الاستشارات إلى الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين في ميادين الاقتصاد والمجتمع والثقافة والتنمية.

وحسب وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد فإن الاتفاقيات الموقعة تمثل جزءا من تنفيذ مخطط تنمية الصحراء، وأبرز ما تتضمنه “إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي للعيون (كبرى محافظات الصحراء)، وإنشاء مشروع تكنوبول (مجمع اقتصادي) في منقطة فم الواد، والنهوض بالثقافة الحسانية (ثقافة أهل أصحراء).

كما أعلنت مريم بن صالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب (اتحاد رجال الأعمال) مبادرة بقيمة 5.4 مليارات درهم (500 مليون يورو) لإنجاز 59 مشروعا في مختلف القطاعات (الطاقة والعقارات والتجارة والخدمات والنقل والتربية والصحة) و”هو ما سيمكن من تأمين عشرة آلاف و300 فرصة عمل”.

من جهة أخرى، تحدث عزيز رباح وزير التجهيز والنقل عن مشاريع في البنية التحتية الطرقية على طول 1055 كلم على مدى ست أعوام بقيمة 8.5 مليار درهم (نحو 800 مليون يورو).

جميلة عمر