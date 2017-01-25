عزل ينجا الخطاط من رئاسة جهة الداخلة وادي الذهب

قضت اليوم الأربعاء محكمة الاستئناف بمراكش، بعزل رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، “ينجا الخطاط” عن حزب الإستقلال بسبب الدعوة لثبوت إقامته بصفة شبه دائمة خارج التراب الوطني و تحديداً بموريتانيا.

و كانت جلسة “الخطاط” قد تم تأجيلها عدة مرات من دجنبر الماضي إلى 18 يناير الجاري ليحسن في قرار العزل اليوم الأربعاء 25 يناير.

يذكر أن المحكمة الإدارية بأكادير،قضت في يناير 2016 ، بإقالة الخطاط ينجا (حزب الاستقلال)، رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، لثبوت إقامته بصفة شبه دائمة خارج التراب الوطني.