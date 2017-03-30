عدد الإبل في الأقاليم الجنوبية تتجاوز ال200 ألف

تعتبر ترتبية وتجارة الابل مصدر رزق 20 ألف أسرة مغربية، يعيش معظمها بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

في السياق، قالت مصادر لـ”اليوم 24″، صباح اليوم الإثنين، بمدينة سمارة، بمناسبة المرحلة الأولى لفعالية النسخة الثانية لقافلة “فوسبوكراع الفلاحية لتنمية قطاع تربية الإبل بالإقليم الجنوبية للمملكة”، التي تنظمها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، ومؤسسة “فوسبوكراع” بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري الولايات الجهات، إن عدد الإبل في كل الجهات الثلاثة في الأقاليم الجنوبية، ومدينة الصويرة تتجاوز ال200 الف رأس ابل، علماً أن أسعارها تتراوح ما بين مليون ونصف ومليوني ونصف سنتيم، كما أنها تضمن كذلك لقمة العيش لـ20 الف أسرة مغربية.

مسؤول في جهة العيون الساقية الحمراء، كشفوا للموقع، أن الجهة تتوفر على 105 ألف رأس، وتعيش منها نحو 6000 أسرة تقريبا.

حيث يوجد 46 ألف رأس بالعيون و15 ألف بسمارة و26 ألف بطرفاية و18 الف ببوجدور.

وتنتشر بالأقاليم الجنوبية ثلاثة أنواع من الابل، الكرزي وخاصيته إنتاج اللحم والمرموزي وخاصيته إنتاج الحليب، والخواري ذي الخاصية المزدوجة. وبخصوص ترتيب الجهات تحتل العيون الساقية الحمراء المرتبة الأولى متبوعة بجهة كلميم واد نون، وجهة الداخلة واد الذهب ومدينة الصويرة.

ومن أجل تنمية تربية الإبل بالإقاليم الجنوبية تستعين الدولة المغربية بخبراء من أستراليا التي تعتبر أكبر حاضنة للابل في العالم.