عائلة بحي القصبة تحتج على حكم قضائي بالافراغ

قامت القوات العمومية يوم الجمعة 06 يناير 2017 بتشميع منزل عائلة أهل جاعة بحي القصبة بكليميم بناءا على قرار قضائي صدر في حق شخص لا علاقة له بالعائلة كما تقول الأم (فيديو) ، وتؤكد العائلة وجود حكمين متناقضين في ملف واحد مما جعلها تحتج على هذا القرار ، وتتوعد بالدخول في أشكال إحتجاجية تصعيدية للمطالبة بالعدل ، وحقها المشروع في منزلها الذي تسكنه منذ 1995 .

وللتذكير فالعائلة تتكون من أم وبناتها اليتيمات ، وليس لهن معيل ، فالأب توفي قبل سنوات ، وتطالب العائلة كل الشرفاء والأحرار من إعلاميين وحقوقيين ، ونقابيين ، لدعمهن في محنتهن التي لن تتوقف إلا بعودة حقهن في سكنهن اللاتي ورثنه عن أبيهن .