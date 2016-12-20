ضربات استباقية أمنية بكلميم و اسا لتوقيف منتمين إلى داعش

رشحت معلومات شبة مؤكدة تفيد قيام الاجهزة الأمنية بإقليم كلميم يوم الأحد الماضي 18 دجنبر بضربة استباقية ناجحة، همت إلقاء القبض على عنصرين متعاطفين أو يشتبه تعاطفهما مع الفكر التكفيري الداعشي.

هذا وقد تم تنفيذ عمليتين أمنيتين، الأولى بمدينة كلميم و أسفرت عن إلقاء القبض على أحد المتهمين، بينما همت العملية الثانية مدينة اسا الزاك حيث تم توقيف المشتبه به.

وتأتي هذه العمليات في إطار التعاطي الحازم لرجال الحموشي في مختلف ربوع المملكة المغربية، مع كل كل ما يهدد سلامة أمن الوطن و المواطنين، خصوصا الخلايا التكفيرية الجهادية أو كل من ينتمي إلى ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية داعش.

هذا وقد شهد إقليم كلميم عملية سابقة نتج عنها القبض على أحد المنتمين لداعش بضواحي المدينة، وذلك بعدما تأكد تورطه في السعي للحصول على مواد كيماوية تدخل في صناعة المتفجرات من ضيعة فلاحية بمدينة كلميم.