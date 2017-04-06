سم العقارب يواصل حصد أرواح مواطنين ببويزكارن

لقيت تلميذة تتابع دراستها بالثامنة إعدادي بمدينة بيوزكارن، حتفها صبيحة يوم أمس الاربعاء، جراء تعرضها للسعة عقربة سامة.

وقامت أسرتها بنقلها من الثانوية الإعدادية، محمد الشيخ نحو مستشفى المدينة، وأمام غياب مصل مضاد للسعات الحشرات السامة لفظت أنفاسها.

وذكرت مصادر متطابقة من المدينة، التي تبعد عن كلميم بحوالي 40 كلم، بأن المستشفى الذي نقلت إليه التلميذة يفتقر للتجهيزات الضرورية.

وسجلت به عدد من حالات الوفيات، كان آخرها سيدة حامل، وطفلتين لقيتا حتفهما بلسعة العقارب، وهي الحوادث التي دفعت بالساكنة إلى الخروج عدة مرات والاحتجاج على تردي الوضع الصحي، في منطقة شبه صحراوية، تتواجد على الطريق الوطنية رقم 1 وتضم إحدى أكبر الثكنات العسكرية بالجنوب المغربي، وبالمقابل لم تحض بعد بنصيبها من التنمية.

اليوم24