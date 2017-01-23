سقوط وسيطة دعارة بإفران الاطلس الصغير كلميم

تمكنت عناصر الدرك الملكي بإفران الأطلس الصغير التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بكلميم، من اعتقال ثلاثة أشخاص بعد مداهمة وكر للدعارة، بمركز إفران ا-ص مساء أمس.

وحسب ما ذكرته مصادر متطابقة فإن العملية أسفرت عن اعتقال شابة رفقة شخص بالإضافة إلى وسيطة ملقبة ب “تشمكارت” حيث وضعت عناصر الدرك الملكي البيت المذكورة تحت المراقبة من الساعة الثانية من مساء أمس السبت إلى غاية الساعة الخامسة مساءا ، قبل أن تتم عملية مداهمة البيت، بتعليمات من النيابة العامة، ليتم اعتقال الجميع في حالة تلبس بالفساد.

وجرى وضع المعتقلين تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على النيابة العامة بابتدائية كلميم.