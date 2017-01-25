سرقات في السويقة وشارع محمد الخامس تحرج أمن كلميم

يعيد انتشار السرقات بكلميم أسئلتنا الحارقة بخصوص التدبير الأمني بباب الصحراء، بل نقف مشدوهين كما تقف الساكنة مع برود التعاطي مع هاجس وقف نزيف عدم الثقة في مدبري جهاز البوليس بالمدينة، ولكي لا يكون كلامنا ضربا من ضروب الاساءة المجانية أو الاستهداف المبالغ فيه، رغم أن عمل الصحافة هو تسليط الضوء على بقع الظلام ونقل صوت الرأي العام المحلي في مختلف مدن الصحراء، يكفي أن نتوقف عند ارتفاع عدد السرقات ولعل أبرزها مايحدث في السويقة من سرقات، وهي المكان العام الذي تتوجه إليه أسر كلميم بشكل يومي رجالا ونساء و أطفالا.

أضف إليها سرقة محل تجاري بشارع محمد الخامس بطريقة احترافية حيث أفادت مصادر إعلامية محلية متطابقة أنه تم السطو على ما يقارب 19 مليون من خزنة المحل المذكور مساء الاثنين الماضي.

كثير ما توصلنا بشكايات المواطنين و بعض الجمعيات المحلية تبصم على أن هناك خلل، وكثيرا ما نشرنا كتابات تساءل الوضع الأمني بإقليم كلميم، و التي تشير إلى مكامن الخلل و الضعف الأمني الواضح.

السؤال يوجه بشكل مباشر إلى السيد الحموشي رمز المرحلة الأمنية بالمغرب، هل هناك من يقف أمام حماية الفاشل في تدبير الأمن المحلي و الماكث في محطة الوقود” جرفي” بيعا وشراء في السيارات على حساب مجهود مجموعة أمنية محلية تكابد ليل نهار،و تسعى لتخليق الأمن الوطني بكلميم؟

وراء الأكمة الكثير مما سنعرضه في متابعات لاحقة، و لينم كل مسؤول جبان عن أمن كلميم على جهته اليسرى، حيث يبدو أن أموات القلوب هم من يتسيدون المرحلة، و يصفون حساباتهم مع مستضعفي الأمن تعسفا وجورا، مستقوين بجهات نافذة محلية ملفاتها تزكم الأنوف في ضرب لإستقلالية رجل الأمن وتبعيته لتوابث الأمة المغربية العظيمة رغم مهازل المسؤولين.

إياك نعني ياجار، ومن حسن حظ الوطن أن المرحلة يقودها رجال شرفاء يحمون الوطن ومدنه، و إياك نعني بكل مايحمله ”الوفاء” للنزاهة و كل التحية إلى حماة أمن كلميم الشرفاء بمختلف رتبهم ومهماتهم.