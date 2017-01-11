سجناء سابقون يستفيدون من صندوق لدعم الأنشطة المدرة للدخل بكلميم

صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لكلميم، يوم أمس الثلاثاء، على اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تروم إحداث صندوق لدعم إنشاء المقاولات الصغرى والأنشطة المدرة للدخل لفائدة السجناء السابقين بالإقليم.

وتشمل هذه الاتفاقية، التي رصد لها مبلغ مليون درهم بتمويل من المبادرة الوطنية في إطار البرنامج الأفقي للمبادرة برسم 2016، تمويل المقاولات الصغرى الحاملة لمشاريع المستفيدين من برنامج إعادة الإدماج لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ، وإعداد بروتوكول التكفل والمواكبة للمستفيدين بمواكبة من مختصين في الأنشطة المدرة للدخل.

وفي هذا الإطار، أكد والي جهة كلميم واد نون عامل إقليم كلميم السيد محمد بنريباك، أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة إيجابية في اتجاه التعامل مع فئة السجناء وإعادة إدماجهم في سوق الشغل والعيش في كرامة، مضيفا أن هذه المبادرة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية هي خطوة أولى نحو توسيع الشراكة في هذا المجال من أجل توفير موارد مالية أكثر.

وصادق أعضاء اللجنة، من جهة أخرى، على مشروعين من مجموع المشاريع المقترحة في إطار الشطر الثاني من البرنامج الأفقي برسم 2016 ، رصد لهما مبلغ 389 ألف و212 درهم، منها 280 ألف و200 درهم مساهمة من المبادرة الوطنية.

وحسب وكالة المغرب العربي للانباء،فان الامر يتعلق بمشروع إصلاح وتأهيل محلات لبيع السمك لفائدة جمعية الصداقة لبائعي السمك بجماعة بويزكارن بغلاف إجمالي يقدر ب217 ألف و812 درهم (160 ألف و200 درهم مساهمة من المبادرة)، ومشروع اقتناء تجهيزات وأدوات لإعداد المسك والعطور التقليدية لتعاونية الجدلة الحرفية بجماعة أسرير بغلاف مالي يقدر ب171 ألف و400 درهم (120 ألف درهم مساهمة من المبادرة).

من ناحية أخرى، تم تأجيل المصادقة على مشروع المخطط الإقليمي للتواصل الخاص ببرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى حين إعادة دراسة هذا المشروع والتدقيق فيه، في حين صادق أعضاء اللجنة على الترخيص لجماعة أسرير لاستغلال فائض الحساب الخصوصي الذي يقدر ب38 ألف درهم.