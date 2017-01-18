اهتزت مدينة طانطان يوم أمس الثلاثاء على وقع فيديو تحكي فيه طفلتان قصة تعرضهما لجريمة جنسية صادمة ومعاملة لا إنسانية من طرف زوج الأم بمباركتها.
وكشفت الطفلتان في الفيديو أنهما كانتا عرضة لأبشع أنواع الإستغلال الجنسي من لدن زوج الأم الذي كان يعمل على تجريدهما واغتصابهما بموافقة الأم، إلى جانب إقدامه على إجبارهما على تناول الكحول.
وتفجرت المأساة الإنسانية مباشرة بعد إحالة الزوج والأم على السجن بتهم متعلقة بالخيانة الزوجية، حيث استقبلت العمة الطفلتين قصد إيوائهما في انتظار خروج الزوجين من السجن، لتعمل الطفلتان على البوح لها بالإعتداء الجنسي الفظيع الذي كانتا تتعرضان له، الشيء الذي أدى بها لإخطار وطلب مؤازرة المركز المغربي لحقوق الإنسان بطانطان.
في ذات السياق أقدم المركز على تقديم شكاية لوكيل الملك بابتدائية المدينة الذي أمر بفتح تحقيق معمق في النازلة، حيث أكد الفحص الطبي تعرض إحدى الطفلتين لهتك جزئي لعرضها، فيما تعرضت الطفلة الأخرى لهتك كلي.
من جانب آخر من المقرر إحالة الملف على محكمة الإستئناف بأكادير بحكم عدم اختصاص المحكمة الإبتدائية لطانطان.
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