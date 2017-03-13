رجل أمن وأخيه أمام قضاء كلميم بتهم “تعنيف” مواطنة في بيتها

يرتقب أن يعرض رجل أمن، وأخوه في مدينة كلميم، على أنظار المحكمة الابتدائية في المدينة ذاتها، الأسبوع المقبل، على خلفية اتهامه من قبل امرأة، وزوجها بكونه تهجَّم عليها في بيتها، وعنفها هي وأبناؤها بعقر دارها، بناء على شكاية تقدمت بها المتضررة مليكة الداخل، التي تقول إنها “تعرضت للضرب على يد المشتكى به”.

وحسب معطيات “اليوم24″، فإن الشرطة القضائية أنهت التحقيق في موضوع الشكاية، ويرتقب أن تحيل النيابة العامة المتهمين على أنظار المحكمة من أجل النظر في التهم المنسوبة إليهما.

وتقول المتضررة أن المشتكى بهما تهجما عليها في منزلها، عندما كان زوجها في العمل بعيدا عن البيت، إذ وقف أخ المشتكى به الرئيسي في باب المنزل لمنع أي أحد من الدخول، بينما دخل المشتكى به الرئيسي (ت،إ) إلى داخل البيت، وانهال عليها بالضرب وأبنائها، حسب الشكاية، التي توصل “اليوم24″ بنسخة منها.

وتقول المتضررة إنها تعرضت للضرب على مستوى الرأس من قبل المشتكى به (ت،إ)، وهو رجل أمن، وتقدمت من أجل ذلك بشهادة طبية، تثبت عجزها لمدة تبلغ عشرين يوما، بعدما رقدت في المستشفى مدة من الزمن.

وفي المقابل، نفى المشتكى به كل التهم المنسوبة إليه من قبل المشتكية، إذ نفى أن يكون اقتحم عليها البيت أو عنفها.

وأكد أحد أفراد عائلة الضحية، لـ”اليوم24” أن الحادث، الذي وقع يوم 6 فبراير الماضي، حققت فيه الشرطة القضائية، واستمعت لشهادة الشهود من الجيران، بناء على شكاية تقدمت بها المتضررة لدى خلية العنف ضد الأطفال، والنساء، في محكمة كلميم، على اعتبار أن المشتكى به، والمشتكية تجمعهما علاقة الجوار.

ويعود أصل التوتر في العلاقة بين الطرفين إلى عام 2014 عندما اندلعت بسبب الشجار، الذي كان يحدث كل مرة بين أبناء الطرفين، قبل أن يتطور الأمر ليدخل ردهات المحكمة.

وأكد أحد أفراد عائلة المشتكية أن هذه الأخيرة سبقت أن تقدمت بشكاية لدى المصالح الأمنية، تشتكيهم من التهديدات، التي تقول إنها كانت تطالها من المشتكى به، مؤكدا أنه كان يهددها بالزج بها في السجن، والضرب، وهو ما ظل ينفيه المشتكى به، طوال مراحل التحقيق.