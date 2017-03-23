رئيس المنطقة الامنية بكلميم يدشن استراتيجية جديدة

عاينت الخبر الصحراوي عبر مصدر خاص من عين المكان محاصرة رجال أمنيين يبدو أنهم وجوه أمنية جديدة بقيادة شاب لما يعرف ب”بيسري اليهودي” الذي فارق الحياة مؤخرا، حيث تم منع فتح المحل و استئنافه لنشاطه المعهود و المتمثل في بيع الخمور بساحة الحسن الثاني، حيث أظهررئيس الشرطة القضائية الجديد حسب ما استشفه مصدرنا رفقة معاونيه وجه الصرامة و الحزم في تطبيق القانون مما يبدو أنه وافد جديد على أمن كلميم .

هذه البادرة ثمنها المواطنون المتجمهرون إذ عبروا لمصدرنا الخاص عن ارتياحهم لمثل هذه التحركات الأمنية و العمل على تطهير المنطقة من المدمنين و السكارى و ما يرافقهم من مظاهر مخلة بالهدوء و السكينة و الاحترام للساكنة.

و يبدو أن رئيس المنطقة الأمنية بدأ في نهج استراتيجية جديدة مبنية على الحزم و التدخل الفعال بحيث تم توقيق عصابة تعمل على سرقة المحلات التجارية مع تحرك كثيف للشرطة القضائية و الدراجين في مختلف أحياء المدينة.

وحسب مصدر تابع للعدل تم ايقاف عصابة اقترفت جرائم سرقات بحي القدس.