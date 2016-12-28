حملة طبية لتوطيد المساواة في الولوج للصحة بالداخلة

نظمت المديرية الجهوية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب وولاية الجهة، بشراكة مع الجمعية الطبية للتضامن، ووكالة الجنوب، من 22 إلى 24 دجنبر الجاري، حملة طبية متعددة التخصصات لفائدة أزيد من 2400 مستفيد من ساكنة مدينة الداخلة.

وأوضح بلاغ للوزارة، الثلاثاء 27 دجنبر، أن هذه الحملة الطبية، التي تندرج في إطار توطيد المساواة في الولوج للصحة باعتبارها حقا دستوريا لكل المغاربة، استهدفت ساكنة الجهة تلبية للطلب المتزايد الذي تعرفه بعض الاختصاصات.

وعرفت هذه الحملة، يضيف البلاغ، إقبالا كبيرا من طرف الساكنة، حيث استفاد أزيد من 1500 شخص من الاستشارات الطبية المتخصصة، وأكثر من 800 شخص من الكشوفات الطبية الوظيفية، كما تم إجراء 68 عملية جراحية، بالإضافة إلى استفادة ساكنة الداخلة مجانا من العديد من الأدوية الحيوية بحسب الوصفات الطبية.

وتم تنظيم هذه الحملة الطبية بمشاركة 28 طبيبا اختصاصيا في تسعة اختصاصات مختلفة، وكذا طاقم تمريضي وتقني مشترك بين الجمعية ومستشفى الحسن الثاني بالداخلة.

وأشار البلاغ إلى أنه بفضل هذه المبادرة، تم التكفل بالعديد من المرضى المسجلين في لوائح الانتظار بالمستشفى، مما خلف استحسانا لدى الساكنة وعائلات المرضى.

و م ع