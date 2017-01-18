حقوقيون يراقبون محاكمة متهمي اكديم إيزيك

أعلن حقوقيون وفاعلون مدنيون أن محاكمة المتهمين على خلفية أحداث “اكديم إيزيك” سوف تمر تحت مراقبة عدد من فعاليات المجتمع المدني، من أجل الوقوف على مدى الالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة، مؤكدين أن أنهم سيعملون على إصدار تقرير في الموضوع يتضمن مختلف ملاحظاتهم.

وقال النسيج المدني للحقوق والحريات إنه قرر مواكبة جميع الجلسات ابتداء من جلسة يوم الاثنين المقبل، مؤكدا أنه عيّن لمتابعة هذه الجلسات 10 شخصيات؛ منهم محامون ومحاميات وفاعلون حقوقيون وجمعويون يمثلون مختلف مكونات النسيج سالف الذكر.

وأوضح النسيج المدني، ضمن بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أنه وضع رهن إشارة المكلفين بمتابعة أطوار المحاكمة استمارة الملاحظة وجل الوثائق ذات الصلة، مؤكدا أنه سيوازي هذه المراقبة إصداره لبلاغاته وتقريره بشأن الموضوع.

وكشفت النسيج الحقوقي ذاته، الذي يضم كلا من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمرصد المغربي للحريات العامة والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ومركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة

والفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية ومؤسسة بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية والجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب ومرصد الصحراء للسلم والديمقراطية والجمعية المغربية للدراسات والأبحاث في الهجرة وجمعية أنفاس ديمقراطية، أنه حضر وتابع فصول المحاكمة الأولى التي جرت أطوارها نهاية الشهر الماضي من خلال ملاحظة مختلف مجرياتها.