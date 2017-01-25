حادثة سير تودي بحياة طفلة في مدينة الوطية

شهدت مدينة الوطية، الواقعة في نفوذ إقليم طانطان، حادثة سير خطيرة، ذهبت ضحيتها طفلتان لا يتجاوز عمرهما سنة ونصف السنة، بعد رجوع سيارة رباعية الدفع، تابعة للمكتب الوطني للصيد البحري، إلى الخلف ودهسها لهما؛ حيث تعرضت الأولى لكسر مزدوج على مستوى الرجل اليسرى، والثانية أصيبت إصابة خطيرة في رأسها أدت لاحقا إلى وفاتها.

وأفاد الناشط الحقوقي محمد حمو،، بأنه تم نقل الطفلتين على وجه السرعة إلى مستشفى الحسن الثاني، وتم إدخال الحالة الحرجة إلى قاعة العناية المركزة، موردا أنه “تم بذل الجهود من طرف الطاقم الطبي رغم انعدام التجهيزات الطبية الخاصة بالأطفال”.

ووفق المصدر ذاته، فإن رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع طانطان، محمد فاتح، بادر إلى الاتصال بالمندوب الجهوي للصحة بكلميم من أجل التدخل لنقل الطفلتين باستعمال المروحية نظرا لحالتهما الصحية المتدهورة، إلا أن الظروف المناخية كانت لا تسمح بالتحليق، ما فرض نقلهما إلى مدينة كلميم عبر سيارة إسعاف مجهزة خاصة بالمشفى.

وأثار حمو، في هذا الصدد، مشكلة مستشفى طانطان الذي تنعدم فيه عدد من التجهيزات الضروريات، خاصة ما يتعلق بطب الأطفال، مشيرا إلى أن “الجناح الوحيد الذي يستحق التنويه في المستشفى هو جناح الولادة، بفضل توفره على 3 أطباء، عكس باقي الاختصاصات التي لا تتوفر سوى على طبيب واحد”.

هسبريس