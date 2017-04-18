جمعية وينسكرين تنظم لقاء تواصليا مع الساكنة بحضور رئيسا الجهة والإقليم

نظمت جمعية وينسكرين للتنمية القروية يوم السبت 15 أبريل 2017 لقاء تواصليا حضره كل من رئيس مجلس جهة كلميم وادنون ورئيس المجلس الإقليمي لكلميم وممثلي جماعة أسرير القروية ومدير مجموعة مدارس النويصرات ، هذا وقد أكد الكاتب العام للجمعية أن اللقاء مر في ظروف جيدة وقد شكل أيضا مناسبة للوقوف على حجم التهميش الذي يعيشه الدوار الذي يفتقد لأبسط متطلبات الحياة كالماء والكهرباء والطريق ، من جانبهما أبديا كل من رئيس المجلس الجهوي و رئيس المجلس الإقليمي تفهمهم لمعاناة الساكنة مبدين استعدادهما للعمل مع الجمعية لتلبية طلبات الساكنة المشروعة وتجاوز الإكراهات المطروحة.