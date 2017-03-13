جريمة قتل بشعة تهز العيون

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن مصالح الأمن في مدينة العيون كانت قد عاينت، زوال أول أمس الجمعة، جثة شخص، يبلغ من العمر 31 سنة، وهي تحمل جروحا بليغة على مستوى الرأس، وآثار خنق في العنق، قبل أن تسفر عمليات البحث، والتحري عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، وشريكه، الذي تجمعه معه علاقة أسرية، فضلا عن سيدة يشتبه في كونها ترتبط معه بعلاقة غير شرعية، وكانت على علم بهذه الأفعال الإجرامية.

وأضاف البلاغ ذاته أن الأبحاث المنجزة أوضحت، أيضا، أن هذه الجريمة وقعت، يوم الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتكابها، خلاف بين المشتبه فيه الرئيسي، والضحية حول مبلغ مالي من عائدات تجارتهما غير المشروعة في السجائر المهربة.

يذكر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.