تفاصيل أكثر عن تهديد ضابط أمن بكلميم أوقع عصابة المخدرات

كشفت يومية أخبار اليوم، أن عناصر من للفرقة الوطنية، تمكنوا من كشف خيوط تهديدات توصل بها ضابط أمن يعمل بالمنطقة الأمنية لكلميم، عبر رسائل ومكالمات هاتفية، تتوعده بالقتل والنيل من أسرته، تبين أن ورائها عنصري أمن يعمل في نفس الإدارة يعمل بها الضحية.

وكشف مصدر مطلع أن الضابط أشعر رؤساءه بمضمون التهديدات التي زرعت الرعب في نفسه، خصوصا أنها على علم بكل تفاصيل حياته، مما مدفع أمن كلميم لإخبار المديرية العامة للأمن الوطني بالواقعة، لتحل فرقة خاصة، قامت بعمليات ترصد، قادت لإيقاف أحدى الفتيات بمنزل تم رصده وتحديد مكانه، باعتباره أنه مصدر الخط الهاتفي الذي كانت تصدر منه المكالمات الهاتفية.

وبعد تتبع أحد الخطوط الهاتفية من بين خطوط وأرقام أخرى كانت تجري عبرها التهديدات الموجهة لرجل الأمن، والتي تم إتلاف بعضها والتخلص منها للتمويه وتغيير البعض الآخر، بشكل احترافي، تمكنت الفرقة من التوصل إلى هوية المشتبه فيه وبعد إيقاف امرأة والانتقال بها إلى مدينة أكادير، داهم رجال الأمن منزلين في ملكيتها وتم توقيف شخصين بأحدهما.

وبعد تنقيط الموقوفين، تبين أنهما مطلوبان في قضية مخدرات، قبل أن تكشف التحقيقات المعمقة، وقوف عنصري أمن، يعملان مع ضابط الأمن المشتكي وراء هذه العملية، لتتم أحالة المتهمين الخمسة على القضاء.