تسجيل 1201 حادثة سير في جهة كلميم وادنون

سجلت مصالح المديرية المحلية للتجهيز والنقل واللوجستيك خلال سنة 2016، على مستوى جهة كلميم واد نون تسجيل 1201 حادثة سير منها حوالي 27 حادثة مميتة خلّفت أكثر من 30 قتيلًا.

وحسب معطيات تم تقديمها السبت في كلميم، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي نظم هذه السنة تحت شعار “خارج المدينة لنضاعف الحذر”، فإن هذا العدد يتوزع على 876 حادثة داخل المدار الحضري للجهة (557 حادثة بكلميم و253 بطانطان و66 بسيدي إفني)، و325 حادثة بتراب نفوذ الدرك الملكي موزعة على 141 بكلميم، 86 في سيدي إفني، 63 بطانطان، 35 بآسا-الزاك. وتم أيضا بالمناسبة تقديم حصيلة أنشطة المراقبة الطرقية من طرف مصالح المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك برسم سنة 2016.

وكان والي جهة كليم واد نون عامل إقليم كلميم السيد محمد بنريباك، زار رفقة عدد من رؤساء المصالح الخارجية والمصالح الأمنية من الدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية والمنتخبين، مدرسة محمد بن عمر الأسريري في جماعة أسرير ضواحي كلميم، والتي احتضنت أنشطة توعوية قدمت خلالها مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والمديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك، معطيات حول حصيلة عملها في مجال السلامة الطرقية .

وأوضحت المعطيات بأنه تم، خلال هذه الفترة، تنفيذ مراقبة 2463 مركبة، منها 1546 مخصصة للنقل الجماعي للأشخاص و917 لنقل البضائع، وأنجز خلالها 209 محضرًا وحجز 49 عربة وتوقيف 105 أخرى.