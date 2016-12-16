بيروك و الطوير يتألقان بفيلم انتظار في مهرجان بيوكرى السينمائي

حصل الفيلم القصير “انتظار”، للمخرج الوادنوني الموهوب براهيم الخليل بيروك على الجائزة الكبرى لمهرجان “بيوكرى” الوطني لسينما الشباب، صنف الأفلام القصيرة، والمنظم في مدينة بيوكرى، خلال الفترة الممتدة بين 8 شهر دجنبر الجاري والـ 10 منه،بينما حصلت الموهوبة علية الطوير بجائزة أحسن دور نسائي عن نفس الفيلم “انتظار”.

هذا وقد صرح المخرج براهيم الخليل بيروك لوسائل الاعلام، أن فيلمه ”انتظار” يعرض لأول مرة بمدينة بيوكرى، واستغرق تصويره حوالي شهر من الزمن بمنطقة تيغمرت ضواحي اقليم كلميم ، وبإمكانيات جد محدودة وشخصية، تعرض معاناة النساء الصحراويات مع غياب أزواجهن الذين يقبعون في السجون ومخيمات تندوف”.

المهرجان الذي عرف مشاركة مشاركة 16 فيلماً قصيراً، موضوعهم تيمة الشباب في الاخراج، والانتاج، والتمثيل. ومثلت الأفلام المشاركة مدن كلميم، أكادير، العيون، إفران، الرشيدية، طنجة، انزكان، تزنيت، الدار البيضاء، أزرو، طاطا، أورير وتارودانت.