بوجدور: المدير الإقليمي للفلاحة في حديث عن واقع الفلاحة بالإقليم

حاوره من بوجدور: عبد الرحيم زياد

كان" للخبر الصحراوي " لقاء خاص مع المدير الإقليمي للفلاحة بإقليم بوجدور، السيد صالح السرغيني ، رجل مشهود له بالديناميكية و التواضع وحسن الإصغاء، تحدث للجريدة بجدية حماس قل نظيرهما عن واقع القطاع الفلاحي بإقليم بوجدور ، وأبرز مختلف الانجازات الإكراهات و الانتظارات و أفق المشاريع الجديدة، والتوجهات المستقبلية عبر الحوار التالي:

*لقد مرت مدة ليست بالقصيرة على توليكم المسؤولية على رأس المديرية الإقليمية للفلاحة بإقليم بوجدور ، كيف تقيمون أداء هذه المديرية لحد الآن؟

ـ بداية أحيي منبركم الإعلامي المحترم و أحيي قراءه ومتابعيه، و كجواب على السؤال فقد تزامن تعييننا بهذه المديرية مع الانطلاقة الفعلية لمخطط المغرب الأخضر و كذا إعادة هيكلة المديريات الإقليمية و خلق المديريات الجهوية. و تماشيا مع أهداف مخطط المغرب الأخضر و في إطار عصرنة المديرية حاولنا تحسين أداء المديرية من خلال:

اعتماد المقاربة التشاركية سواء مع الأطر و مستخدمي المديرية و مع الهيئات المؤطرة لكسابي الإقليم و الهيئات المنتخبة و السلطات المحلية. وكذا تحسين ظروف استقبال الكسابة من خلال توجيه أطر المديرية إلى ضرورة حسن الاستقبال و حسن الاستماع و خاصة حسن تفهم المشاكل الحقيقية المرتبطة بالقطاع.بالإضافة إلى الزيادة في الأيام التحسيسية و تنوعها و كذا اللقاءات التواصلية.و قد انعكس هذا من خلال:

تحسن في تأطير الجمعيات و التعاونبات سواء من خلال العدد الهام الذي تأسيسه خلال هذه المدة (15 تعاونية و 53 جمعية) أو من خلال الحرص على عقد الجموع العامة في مواعيدها.

التفاعل الإيجابي للكسابة و التعاونيات و الجمعيات المؤطرة لهم مع كل الأنشطة التي تنظمها المديرية (أيام تحسيسية، معارض، زيارة و تكوينات)

تأسيس تعاونية كسابي إبل بوجدور تضم حوالي 33 كساب الإبل

تأسيس اتحاد تعاونيات أمل بوجدور الذي يضم 17 تعاونية

تأسيس اتحاد نسوي يضم 10 تعاونيات نسوية

تنظيم أيام تحسيسة مهمة حول مواضيع مختلفة عرفت مشاركة متميزة من طرف التعاونيات و كسابي الإقليم

تنظيم المعرض الإقليمي الأول للمنتوجات المجالية و كذا المساهمة في تنظيم أخرى في إطار المهرجانات التي نظمت ببوجدور مند 2009.

المشاركة الفعالة و الايجابية و الحرص على أنجاح كافة النسخ المتعاقبة لمهرجان بوجدور مند 2009

تنظيم زيارة سنوية لكسابي الإقليم للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس مع ازدياد عددهم كل سنة و تنوعهم حسب موضوع و شعار كل دورة

كما يعرف برنامج محاربة آثار الجفاف و إغاثة الماشية نجاحا سنة بعد سنة و ذلك من خلال

الزيادة في عدد النقط الماء التي يتم إحداثها (أكثر من 30 نقطة ماء لحد الآن)

الزيادة في عدد الشاحنات الصهريجية الموضوعة رهن إشارة كسابي إقليم بوجدور (6 شاحنات حاليا)

وضع كمية مهمة من الأعلاف المدعمة و نقل أخرى و ذلك وفق حاجة كسابي الإقليم (أزيد من 2680 طن من الأعلاف المدعمة و نقل مجانا 1356 طن) مع إحداث لجنة إقليمية للإشراف على عملية توزيع الأعلاف حيث قامت بتحديد اللائحة الخاصة بكسابي الإقليم التي تستفيد من الأعلاف

* هلا تفضلتم بالحديث للقراء والمتابعين عن واقع الخدمات الفلاحية المبرمجة و المقدمة حاليا بالإقليم؟

ـ من أهم الخدمات التي تقدمها المديرية، التأطير التقني للكسابة. وكذا المساعدة على تأسيس و تكوين التعاونيات و الجمعيات بالإضافة إلى حضورها ـ أي المديرية ـ الدائم في الجموع العامة العادية لها و ذلك كل سنة. كما تقوم بإعداد الدراسات التقنية المعدة من طرف هذه الهيئات و التي تقدم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو مشاريع أخر (يتعدى الدراسات التقنية 60 دراسة كل سنة). و ينصب الاهتمام الآن على التعاونيات التي تم التعاقد معها في إطار مخطط المغرب الأخضر.

*هل لقد أعتبر احداث وكالة وطنية لتنمية الواحات قيمة مضافة للنهوض للنهوض بالواحات فإلى اي حد استفاد الاقليم من البرامج التي سطرتها هذه الوكالة؟

ـ لا يدخل إقليم بوجدور في إطار تخصص الوكالة الوطنية لتنمية الواحات. و بالتالي فليست هناك أية تدخلات لها في هذه المنطقة.

* عبر مجموعة من الملاحظين والمتابعين عن امتعاضهم من طريقة توزيع فسائل الأشجار و أكدوا أن هذه العملية لا تتم بشكل شفاف ، فأين يكمن الخلل؟

ـ المديرية الإقليمية للفلاحة ببوجدور لا تتوصل بأية فسيلة من الأشجار المثمرة و بالتالي فهي لا تقوم بأي توزيع في هذا المجال. كما أن الظروف المناخية و خصوصيات الفرشة المائية و التربة لا تساعد في تنمية الأشجار المثمرة بالشكل المعتاد.

*بعض المهتمين بالإقليم يرون بأن اللقاءات و الندوات التي تسهر المديرية على تنظيمها من حين لآخر أصبحت روتينية و لا يظهر لها أثر على أرض الواقع الملموس؟هل من توضيح في الموضوع؟

ـ تعتبر الأيام التحسيسية و الندوات العلمية من الأنشطة الهامة الني تحرص على تنظيمها المديرية نظرا لأنها من صلب اهتماماتها كما تكون مناسبة للتواصل المباشر بين الكساب و الباحثين في الميدان وهذا يتجلى من خلال طبيعة و نوعية النقاش الذي يدور بين الحضور.

و قد عملت المديرية على تنوع مواضيع الأيام التحسيسية و ذلك من أجل تعميم الاستفادة. كما أن موضوع كل ندوة يكون أصلا بعد نقاش مع الفاعلين بل في بعض الأحيان طبيعة تخصصات المحاضرين يكون محددا من طرف المتعاونين معنا في التنظيم.

ولعل من تجليات ذلك الحضور المكثف للكسابة و التعاونيات سواء منها النسوية أو الرجالية. كما أن المديرية تحرص من خلال لقاءاتها التواصلية و التأطيرية على تذكير الكسابة بمضامين هذه اللقاءات، كما يحرص تقنيو المديرية على التطبيق الميداني للتوصيات التي تخرج بها هذه الندوات. و قد تمكنا بفضل هذا المجهود من تأسيس تعاونيات تجمع لأول مرة مجموعة من الكسابة على اختلافهم سواء تلك المرتبطة بتربية الإبل أو الماعز أو منتوجات مجالية. كما أن المشاركة المتزايدة للتعاونيات بالمعرض الدولي بمكناس يكرس هذا التحسن في الجودة و تطوير طرق العرض و البيع.

*انطلق برنامج المغرب الأخضر منذ مدة ، فهل يمكن ان هذا البرنامج لامس انتظارات القطاع الفلاحي بالاقليم؟و في أي مستوى و اي مجال تحقق ذلك؟

ـ لقد انطلق مخطط المغرب الأخضر مند 2009 و قد عرف تأخرا على مستوى الجهة يتم تداركه حاليا. و في هذا الإطار يعرف إقليم بوجدور عدة مشاريع في إطار مخطط المغرب الأخضر و يتعلق الأمر ب:

مشروع تنمية حليب الإبل و هو مشروع جهوي يروم تنمية حليب الإبل على مستوى الإنتاج و التسويق و من بين أهم تدخلاته تحسين النسل، و بناء مراكز جمع حليب الإبل و معمل التصنيع و التأطير و التكوين…..

مشروع تثمين حليب الماعز: و قد عرف تاسيس إتحاد يضم 17 تعاونية ومن أهم أهدافه جمع و تسويق حليب الماعز. أما أهم مكوناته، تحسين النوع المحلي عبر اقتناء ماعز درعة و بناء معمل و مركز لجمع الحليب و تصنيعه بالإضافة للتكوين و التأطير للمنخرطين عبر تنظيم أيام تحسيسية و مباريات أحسن منتج للحليب.

مشروع تثمين الكسكس الخماسي عبر تحسينه و تنويع منتوجاته. ومن أهم التدخلات المبرمجة في هذا المجال بناء معمل مجهز لتصنيعه في ظروف جيدة مع التلفيف الجيد و البحث عن أسواق جديدة و خاصة المساحات الكبرى.

مشروع تطوير المنتوجات المجالية و قد عرف المشروع تأسيس اتحاد نسوي يضم أكثر من 10 تعاونيات نسوية تهتم بالمجال. و سيعرف المشروع بالأساس بناء مركز لإنتاج و تلفيف و تسويق المنتوجات المجالية الأساسية و التي تعرفها المنطقة

مشروع تنمية حليب الأبقار: نظرا للطلب المتزايد على هذا المنتوج تمت إضافة هذا المشروع من أجل خلق ظروف جيدة لإنتاج و تسويقه. و سيعرف المشروع تدخلات منها بالأساس بناء مركز جمع الحليب و تطوير إنتاج الأعلاف الخضراء عبر تقنية l’ensilage . كما سيتم ربط العلاقة بين التعاونية المستفيدة "البركة" و تعاونية الساقية الحمراء بالعيون من أجل تثمين و تسويق المنتوج.

*هناك استحسان لتنظيم زيارات المعارض الفلاحية على المستوى الوطني وكذا التكوينات لفائدة الفلاحين، لكن هناك انتقادات للطريقة التي تتم بها عملية اختيار المستفيدين، ما تعليقكم على هذا الامر ؟

ـ إن حسن تنظيم زيارة الكسابة إلى المعرض الدولي للفلاحة بمكناس يعتبر ذو أولوية بالنسبة إلينا نظرا لأهمية التظاهرة و نظرا أيضا للمجالات التي نشتغل عليها و خاصة المشاريع المرتبطة بمخطط المغرب الأخضر.

وفي هذا الإطار اعتمدت المديرية مقاربة لاختيار المشاركين منها بالأساس شعار المعرض ثم مشروع مخطط المغرب الأخضر الذي نحن بصدد إعداده أو تنفيذه كما يدخل في الاختيار التوجيهات المركزية التي تعتمدها الوزارة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة لكل نسخة.

و منذ 2010 تم اختيار مجموعة من المشاركين و المشاركات بناء على المواضيع التالية:

المنتوجات المجالية ( و قد عرف مشاركة العنصر النسوي فقط)

تربية الإبل (و قد عرف مشاركة أعضاء تعاونية بوجدور لمربي الإبل)

تربية الماعز( عرف مشاركة تعاونيات اتحاد أمل بوجدور لمربي الماعز)

و قد ساهمت هذه الطريقة في توطيد العلاقة بين أعضاء كل هيئة و كذا تحقيق بعض أهداف مشاريع مخطط المغرب الأخضر المسطرة و كذا تحسن في المنتوجات المجالية و طرق عرضها و تقنيات البيع.

*أين وصل مشروع تجميع التعاونيات بالإقليم على ضوء الحلقات التحسيسية التي تقومون بها؟

ـ إن العلاقة المتميزة التي تربط بين تقنيي المديرية و التعاونيات و الجمعيات المهنية و الكسابة بشكل عام و المجهود المبذول من أجل تحسين الأداء و تثمين المنتوج و من أجل تحقيق أهداف مخطط المغرب الأخضر، فقد تمكنا من تأسيس إتحادين يضم الأول 17 تعاونية مهتمة بمجال تربية الماعز و 3 أخرى وضعت طلباتها للانضمام و إتحاد نسوي يضم 10 تعاونيات مهتمة بالمنتوجات المجالية و يعرف مشاركة عضواته في كافة المعارض التي نستدعى إليها.