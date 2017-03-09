بلفقيه :كل ما حدث يبقى مثيرا للدهشة والاستغراب

عبد الوهاب بلفقيه

مستشار بجهة كلميم وادنون

كلميم:8 مارس 2017

بيــــــــــــان

إن التعاطي السلبي باللامبالاة مع واقعة إهانة الدولة في شخص ممثليها بمجلس جهة كلميم وادنون، خلال جلسة رسمية المثمتلة في الدورة العادية المنعقدة صباح يوم الاثنين 6 مارس 2017، برئاسة رئيس الجهة الذي أدى القسم أمام جلالة الملك حفظه الله،وبحضور والي الجهة المسؤول على تأمين تطبيق القانون ،بالرشق بالطماطم والبيض،يطرح أكثر من سؤال:

– لماذا لم يحرص رئيس الجهة،على القيام بمسؤوليته في السهر على النظام أثناء الجلسات ،تطبيقا ﻷحكام المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات ؟وكل ما يرتبط بذلك من تدابير وإجراءات؟

– لماذا لم يقم والي الجهة بمسؤوليته انسجاما مع الفصل 145 من الدستور ؟

– لماذا لم يتقدم رئيس الجهة بأية شكاية أمام النيابة العامة من أجل فتح تحقيق في الموضوع؟ولماذا لم يقم السيد الوالي بتوجيه شكاية للسلطات القضائية المختصة بهذا الشأن كما وعد بذلك؟ خاصة وان هذه سابقة خطيرة وقعت امام مرأى ومسمع جميع السلطات بمختلف تراتبيتها، وبحضور مختلف شرائح المجتمع، وكل اﻷدلة والقرائن على تجريم هذه الافعال والممارسات قائمة وثابتة.

وعليه ،فإن عدم قيام الجهات المسؤولة بواجباتها أمام كل ما حدث يبقى مثيرا للدهشة والاستغراب.