باحثون مغاربة ينقبون في ذاكرة مدينة طرفاية

احتضنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير، ندوة ضمت ثلة من الباحثين ناقشوا موضوع ذاكرة طرفاية، وعرفت عرض لوحات فنية لـ”سانت اكزوبري”، الفرنسي الذي كان يعمل آنذاك في البريد الجوي بين طرفاية وفرنسا لإيصال الرسائل البريدية من وإلى طرفاية عبر طائرته الصغيرة.

وثمّن عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية هذا اللقاء، الذي يعتبر صلة وصل بين أهل سوس وسكان الصحراء المغربية، وعرضت خلاله منتوجات محلية للتراث اللامادي الإنساني لذاكرة الصحراء.

من جهته أبدى رئيس المجلس الإقليمي لطرفاية استعداده التام لإنجاح كل بحوث الطلبة بالإقليم، ماديا ومعنويا، من أجل تشجيع البحث في ذاكرة طرفاية.