انطلاق فعاليات الأبواب المفتوحة للتوجيه التقني والمهني بكلميم

انطلقت، يوم أمس الخميس بثانوية التميز التقنية بكلميم، فعاليات النسخة السابعة للأبواب المفتوحة للتوجيه تحت شعار “التعليم التقني والمهني سبيل التلميذ إلى التميز والنجاح”. وتروم هذه التظاهرة، التي تستهدف تلاميذ مستوى الإعدادي والجذع المشترك وسنة أولى وثانية باكالوريا ومستوى التقني العالي (ما فوق البكالوريا)، تثمين الوعي بأهمية شعب العلوم والتكنولوجيا، وكذا التعريف بمنتوج المؤسسة وبشعبها التقنية والمهنية لفائدة تلاميذ جهة كلميم واد نون. كما ستمكن هذه التظاهرة تلاميذ المؤسسة من إبراز ابتكاراتهم التي تنم عن قدرات وملكات فكرية في الإبداع بعدد من المجالات المرتبطة بالخصوص، بمهن الصناعة والطاقات المتجددة والتطبيقات الإلكترونية والرقمية والفنون التشكيلية والغرافيك. وتم خلال حفل افتتاح هذه الأبواب المفتوحة، الذي حضره والي جهة كلميم واد نون عامل إقليم كلميم السيد محمد بنرباك وشخصيات مدنية وعسكرية، عرض منتوجات وابتكارات التلاميذ في إطار ورشات ومعرض للمشاريع التربوية للتلاميذ في عدة مجالات همت بالخصوص، الطاقة الشمسية والتطبيقات الإلكترونية والرقمية ومواد الرسم والغرافيك والفن التشكيلي، وكذا منتوجات البكالوريا المهنية. وأوضح مدير ثانوية التميز التقنية السيد الوافي كجمل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهدف من هذه الأبواب المفتوحة هو إبراز جهود المؤسسة والتعريف بالشعب التقنية والمهنية وكيفية الولوج إلى هذه الشعب عبر التثقيف بالنظير، وكذا تثمين عمل التلاميذ من خلال عرض ابتكاراتهم ومشاريعهم العلمية والمهنية، فضلا عن تقديم التجارب الديداكتيكية المستعملة في التدريس بالمؤسسة. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة، المنظمة على مدى ثلاثة أيام، بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية، تنظيم ورشات لفائدة التلاميذ تروم التعريف بمختلف الشعب بالمؤسسة ويتعلق الامر بشعب العلوم الرياضية وتطوير نظم الاعلام و الكهرباء والميكانيك والفنون التطبيقية والبكالوريا المهنية واللغات الاجنبية والتقني العالي. كما ستنظم على هامش هذه الأبواب المفتوحة زيارات لفائدة التلاميذ تشمل مقار مجموعة من المؤسسات التعليمية بإقليم كلميم بغية التعرف على مختلف مصالحها وأنشطتها الموجهة للتلاميذ. يشار إلى أن عدد تلاميذ ثانوية التميز التقنية بكلميم ، التي افتتحت أبوابها سنة 2019، يبلغ 467 تلميذ، موزعين على 144 تلميذا بمسلكي جذع مشترك تكنولوجي وجذع مهني صناعي وخدماتي، و146 تلميذ بالأولى باكالوريا، (علوم رياضية، علوم التكنولوجيات الكهربائية والميكانيكية والتجارة والنظم الإلكترونية والرقمية وفنون تطبيقية)، و125 تلميذ بالثانية بكالوريا ( علوم رياضية وعلوم التكنولوجيات الكهربائية والميكانيكية وفنون تطبيقية)، و52 تلميذ بمستوى التقني العالي سنة أولى وثانية (ما فوق البكالوريا).

و م ع