الوقاية المدنية تكشف عن أعمالها في جهة كلميم خلال عام 2016

أفادت إحصائيات لمصالح الوقاية المدنية في جهة كلميم واد نون بأن هذه المصالح أنجزت على مستوى الجهة 8320 تدخل خلال عام 2016، وأوضحت معطيات القيادة الجهوية لمصالح الوقاية المدنية، التي تخلد الأربعاء، الاحتفاء باليوم العالمي للوقاية المدنية، أن تدخلات مصالح الوقاية المدنية على مستوى الجهة خلال العام الماضي همت، بالخصوص، إطفاء الحرائق بـ232 تدخلًا (محاصيل زراعية، محال معدة للسكن..) موزعة على 124 تدخلًا على مستوى إقليم كلميم و53 تدخلًا في إقليم طانطان و31 تدخلًا في إقليم سيدي إفني و24 تدخلًا في إقليم أسا الزاك.

وبخصوص التدخلات في مجال حوادث السير، فقد بلغ عددها 984 تدخلًا، فيما تمكنت مصالح الوقاية المدنية بخصوص عمليات الإنقاذ على مستوى الشواطئ التابعة لمنطقة نفوذها من تنفيذ 1199 تدخلًا، وإسعاف 5587 حالة إغماء بعدد من المؤسسات العمومية وحالات الولادة والمصابين بجروح مختلفة، وتدخلات أخرى متنوعة.

من جهة أخرى، وعلى مستوى إقليم كلميم قامت مصالح الوقاية المدنية ب3668 تدخل إسعافي خلال عام 2016 همت حوادث السير (590 عملية) وإطفاء الحرائق (124 عملية) وإسعاف الجرحى (2256) ، إضافة إلى إنقاذ أكثر من 600 شخص ممن أصيبوا بأزمات صحية أو اختناقات أو تسممات أو احتراق أو صعق كهربائي، فضلا عن تدخلات متنوعة، وتم بهذه المناسبة، عرض نماذج من الآليات والمعدات التي تستعملها مصالح الوقاية المدنية خلال عمليات التدخل وإمدادات الإغاثة أثناء المناورات، فضلاً عن القيام باستعراضات في مجال الإسعاف والإنقاذ وإخماد الحرائق.

المغرب اليوم