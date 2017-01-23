الملتقى الفيدرالي الوطني للألعاب الشتوية بكلميم

وشهد اللقاء تتويج العداءة المتألقة ب “نادي إفران” ، بالرتبة الثالثة في سباق 3000 متر إناث ، وتألق كل من العدائين ب ” نادي آزرو”هشام الإسماعيلي بالرتبة الثالثة 3000 متر ، والعداء يوسف أعمو بالرتبة الأولى 3000 متر ، كما تم تتويج أيمن بجيخ بالرتبة الثالثة في القفز العالي .

اللقاء الذي عرف حضور وازنا للبطل العالمي خالد السكاح ، تم على إثره توزيع الجواز والميداليات للفائزين.