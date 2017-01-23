الملتقى الفيدرالي الوطني للألعاب الشتوية بكلميم

أضيف في بواسطة

عاشت مدينة كلميم صبيحة يوم الأحد 22 يناير 2017 ، على إيقاع الملتقى الفيدرالي الوطني الثاني لألعاب الشتوية ، والذي تنظمه الجامعة الملكية لألعاب القوى ، والذي شاركت فيه مجموعة من الأندية ، عرف حضورا فاعلا للنادي الرياضي الإفراني و النادي الرياضي بآزرو.

وشهد اللقاء تتويج العداءة المتألقة ب “نادي إفران” ، بالرتبة الثالثة في سباق 3000 متر إناث ، وتألق كل من العدائين ب ” نادي آزرو”هشام الإسماعيلي بالرتبة الثالثة 3000 متر ، والعداء يوسف أعمو بالرتبة الأولى 3000 متر ، كما تم تتويج أيمن بجيخ بالرتبة الثالثة في القفز العالي .

اللقاء الذي عرف حضور وازنا للبطل العالمي خالد السكاح ، تم على إثره توزيع الجواز والميداليات للفائزين.

السابق

شرطة السمارة ترحل أربعة نشطاء أجانب

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط قبول التعليق: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

أخبار ذات صلة