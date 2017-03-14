المصادقة على المخطط الإقليمي للتكوين في إقليم طانطان

صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في إقليم طانطان، الاثنين، على المخطط الإقليمي للتكوين وتقوية قدرات الفاعلين المحليين، في برامج المبادرة الوطنية التنمية البشرية لسنة 2017.

ويهدف هذا المخطط التكويني، الذي يستهدف أجهزة حكامة ودعم المبادرة الوطنية التنمية البشرية، وأطر وموظفي الجماعات الترابية، والمصالح الخارجية في إقليم طانطان، وهيئات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والنسيج الجمعوي في الإقليم، بالخصوص، التكوين في مجالات الشراكات “أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وأعضاء اللجان المحلية”، والتواصل والإطار القانوني المتعلق بالفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين “فرق التنشيط”، وتدبير المشاريع وهندستها ومخطط العمل “حاملي مشاريع الأنشطة المدرة للدخل “شركات الأشخاص”، كما يهدف المخطط، الذي رصدت له تكلفة إجمالية بقيمة 448 ألف و500 درهم، إلى تكوين المستفيدين في مجالي العمل الاجتماعي “الجمعيات المشرفة على تسيير المراكز الاجتماعية والهندسة المعمارية والمهندسين والتقنيين بالعمالة والجماعات الترابية للإقليم”.

ووافقت أعضاء اللجنة، خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم طانطان السيد حسن عبد الخلقي، على المخطط الإقليمي لتواصل القرب في رسم سنة 2017 من أجل تقوية وتعزيز قدرات ومهارات الفاعلين المتدخلين في برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وبرمجت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفق هذا المخطط، الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 410 ألف درهم، عمليات عدّة منها بالخصوص، إحداث موقع إلكتروني خاص بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإعداد مادة إعلامية بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة الإقليمية، وإبراز شعار المبادرة من خلال لوحات إشهارية وملصقات، وتنظيم حملات تحسيسية حول المبادرة، إضافة إلى التحسيس بأهمية نشر نتائج المبادرة المحلية للتنمية البشرية، فضلا عن تنظيم زيارات لتبادل التجارب في مجال الأنشطة المدرة للدخل.