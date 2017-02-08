القافلة الوطنية للرياضة للجميع بجهة كلميم وادنون

يستضيف إقليم سيدي إفني، يوم 9 فبراير الجاري، فعاليات القافلة الوطنية للرياضة للجميع التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع.

وستحط القافلة الرياضية، بعد محطتها الأولى بإقليم سيدي إفني، الرحال بفم الحصن بإقليم طاطا وتغجيجيت بإقليم كلميم (10 فبراير) ثم آسا- الزاك (11 فبراير).

وأعدت الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع بتنسيق مع السلطات المحلية ومديريات الشباب والرياضة بهذه الأقاليم برنامجا حافلا بالأنشطة الرياضية والألعاب التقليدية، يهدف إلى إشاعة الثقافة الرياضية بين مختلف شرائح المجتمع والفئات العمرية وتعميم ممارسة النشاط البدني. ويتضمن برنامج القافلة بهذه المناطق أنشطة تهم أنواع رياضية مختلفة منها على الخصوص كرة القدم وكرة القدم المصغرة وكرة السلة وكرة اليد وكرة المضرب وكرة الطاولة والمشي و فنون الحرب والألعاب التقليدية، فضلا عن أنشطة رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويذكر أن القافلة جابت حتى الآن مدن صحراوية مثل العيون والداخلة.

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