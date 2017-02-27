القافلة الرقمية تحط الرحال بالسمارة من 3 الى 6 مارس

تحتضن السمارة، في الفترة ما بين ثالث و سادس مارس المقبل، فعاليات النسخة الأولى للقافلة الرقمية، التي تنظمها جمعية المواطن الرقمي للحقوق الرقمية بالمدينة، بدعم من وزارة الثقافة، وذلك تحت شعار “أحب القراءة”.

وبحسب معطيات كشف عنها المنظمون، فإن برنامج هذه التظاهرة، التي ستعرف مشاركة أساتذة جامعيين وباحثين ومهتمين، من المغرب وليبيا، يتضمن تنظيم ورشات وندوات علمية، وورشات تكوينية، بقاعة العروض و المكتبة الوسائطية بدار الثقافة الشيخ سيدي احمد الركيبي، حول ” أهمية القراءة وتأثيرها”، و “مدى تأمين القراءة الرقمية للأبعاد المعرفية”، ورشة القراءة وورشة الابداع وورشة الحكي.

كما يتضمن برنامج القافلة تنظيم حفل موسيقي بساحة المسجد العتيق، ومعرض للصور “الصورة استثناء”، طيلة أيام القافلة، ومكتبة متنقلة بفضاءات الجامع الكبير، وساحة المسجد العتيق، ودار الثقافة الشيخ سيدي احمد الركيبي.