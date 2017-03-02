العيون تحتل المرتبة الثالثة في جائزة تخضير المدينة

فازت مدينة العيون بالمركز الثالث عربيا في صنف “جائزة تخضير المدينة”، أحد جوائز منظمة المدن العربية، والتي تم الإعلان عن نتائج خمسة من أصنافها مساء يوم الثلاثاء الماضي بالدوحة (مقر مؤسسة الجائزة) .

وجاء ترتيب مدينة العيون في صنف “جائزة تخضير المدينة”، خلال الدورة الثالثة عشرة لهذه الجوائز، مسبوقة بكل من مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية “المركز الأول” ومدينة الشمال في قطر “المركز الثاني”.

وكانت “جائزة المشروع المعماري” في مركزها الأول من نصيب مدينة الدوحة عن “مشروع الحزم” بالشراكة مع المدينة المنورة عن المركز الحضاري والحي الثقافي، في حين جاءت مدينة الخليل “فلسطين” في المركز الثالث عن مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز للإسكان الخيري، فيما تم حجب جائزة المركز الثاني من فرع هذه الجائزة.