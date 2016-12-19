العيون تحتضن ورشات تكوينية في المسرح

شكلت مواضيع “الكتابة المسرحية وفن الحكي وتصميم وإنجاز الملابس للمسرح” محاور الورشات التكوينية التي احتضنها قصر المؤتمرات بالعيون على مدى يومين في إطار فعاليات الدورة الثانية من ملتقى العيون للتكوين المسرحي، والتي تنظمها جمعية أوديسا للثقافة والفن بالعيون.

وأبرز رئيس الجمعية المنظمة، عبد القادر اطويف، أن هذه التظاهرة الثقافية والفنية المنظمة، في إطار اختتام السنة الثانية من توطين فرقة أوديسا بدار الثقافة أم السعد بالعيون، بدعم من وزارة الثقافة، تسعى إلى تعزيز قدرات وتطوير معارف ومهارات شباب الأقاليم الجنوبية من هواة ومحترفي المسرح، والرقي بالممارسة المسرحية بالجهات الثلاث من خلال ورشات تكوينية في مجالات الكتابة المسرحية، وفن الحكي، وتصميم وإنجاز الملابس للمسرح، ومسرح الطفل.

وأضاف اطويف، في تصريح صحفي، أن الجمعية تعمل في إطار انفتاحها على التجارب المسرحية الوطنية، على جلب فرق مسرحية من مختلف جهات المملكة من أجل تمكين الفرق المسرحية بالأقاليم الجنوبية من الإطلاع على جديد الساحة الفنية الوطنية، وخلق أجواء من الفرجة والمتعة بأبي الفنون بالمدينة من خلال تقديم عروض مسرحية والتي خصصت لها الجمعية خلال هذه الدورة عرض مسرحي “صليحة الصنطيحة” لفرقة أيسيل.

وذكر اطويف أن ملتقى العيون للتكوين المسرحي ينظم بدعم من وزارة الثقافة، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والمسرح الوطني محمد الخامس، والمديرية الجهوية للثقافة بالعيون، مشيرا إلى أن الجمعية ستواصل عملها الثقافي والفني خلال السنة المقبلة بإنتاج أعمال مسرحية جديدة، وتنظيم الدورة الثالثة من مهرجان العيون الدولي لمسرح الشارع، وملتقى العيون للتكوين المسرحي.

من جهته أكد الأستاذ عصام اليوسفي مؤلف مسرحي، على أهمية هذه التظاهرة الفنية والثقافية التي نظمتها جمعية أوديسا، والتي مكنت الفرق المسرحية بالعيون سواء منها المحترفين أو الهواة من تعزيز قدراتهم سواء على مستوى الكتابة المسرحية أو السينوغرافيا أو الحكي.

وأضاف في تصريح مماثل أن الورشات التكوينية شكلت فرصة للنقاش وطرح مجموعة من الأسئلة المرتبطة بالواقع المهني، وفي نفس الوقت فضاء للتكوين وتطوير مجموعة من المهارات وتملك أدوات مهنية، مؤكدا على أهمية التكوين والتكوين المستمر في تقوية قدرات الإنسان الذي يعتبر لبنة أساسية لتطوير ممارسة أي مهنة.

وحسب المنظمين فإن السنة الثانية من برنامج التوطين المسرحي الذي تشرف عليه وزارة الثقافة، عرفت إنتاج فرقة أوديسا لمسرحية “عمل صغير لبهلوان مسن”، ومسرحية للأطفال “أرض الطمأنينة”، بالإضافة إلى تنظيم ملتقى أوديسا للتكوين المسرحي بشراكة مع النقابة المغربية للمهن الدرامية والتعاضدية الوطنية للفنانين، ومجموعة من الورشات التكوينية واللقاءات الفنية، على مدار السنة، لفائدة ممارسي المسرح.

وتميزت سنة 2016 بتنظيم جمعية أوديسا للدورة الثانية من مهرجان العيون الدولي لمسرح الشارع التي احتضنت فعالياته مدينتي العيون والمرسى، بمشاركة خمس دول من ثلاث قارات همت الأرجنتين، وألمانيا، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والمغرب البلد المنظم.

و م ع