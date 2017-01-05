العثور على رضيعة “مهملة” قرب مسجد في مدينة طانطان

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عثرت عناصر الأمن ، لا يتجاوز عمرها أسبوعين، على رضيعة موضوعة في سلة ومعها بعض الملابس قرب مسجد الغفران في حي النهضة، في أحد الأحياء الكائنة في أطراف مدينة طانطان، السلطات الأمنية المحلية، بعد أن وُجدت الرضيعة.

وحسب عناصر الأمن ، الرضيعة توجد في صحة جيدة، بالرغم  من شدة البرد القارس، ولى لطف الله  لنهشتها الكلاب الضالة التي تنتشر بشكل كبير في الأحياء الهامشية بطانطان.

ووفق المصدر ذاته، فإن رجال الوقاية المدنية وعناصر الشرطة القضائية حضروا إلى عين المكان، وتم نقل الرضيعة إلى المستشفى الإقليمي، قبل أن يأمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطانطان بنقلها إلى مركز لإيواء الأطفال المتخلى عنهم، قصد إيوائها والعناية بها.

المغرب اليوم

 

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