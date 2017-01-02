العثور على جثة سبعينية مقتولة شمال مدينة كلميم

أفادت مصادر إعلامية محلية بالعثور صباح يوم الأحد فاتح يناير على جثة سيدة مسنة ملقاة على قارعة الطريق بقنطرة وادي تالمعدرت على بعد 15 كلم شمال كلميم بالطريق الرئيسية الرابطة بين كلميم و تزنيت.

وأوضحت المصادر أن مواطنين أبلغوا عناصر الدرك الملكي بكلميم بعثورهم على جثة امرأة مسنة مخضبة بالدماء وفي حالة مزرية على قارعة الطريق، قبل أن تنتقل فرقة خاصة تابعة للمركز القضائي للدرك الملكي إلى عين المكان, ليتم فتح تحقيق وجمع المعطيات المتعلقة بالحادث.

ورجحت المصادر أن يكون سبب الوفاة راجع الى حادث سير, فيما قد يكون المتسبب فيه قد لاذ بالفرار.