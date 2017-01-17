الصحفي حمزة الراضي ينتقد مبالغة جواد بدا في انتقاد الوادنوني بوصوفة

انتقد الإعلامي في قناة الجزيرة حمزة الراضي الحملة غير المبررة التي شنها المعلق جواد بدا على لاعب المنتخب المغربي مبارك بوصوفة.

انتقد الإعلامي في قناة الجزيرة حمزة الراضي الحملة غير المبررة التي شنها المعلق جواد بدا على لاعب المنتخب المغربي مبارك بوصوفة.

” أنا انتقدت مااعتبرته من وجهة نظري هجوما مبالغا فيه على اللاعب مبارك بوصوفة رغم أنه قدم مباراة كبيرة ، الموضوع ليس شخصيا بالمرة. مع تقديري ومحبتي لكم جميعا.

” أنا انتقدت مااعتبرته من وجهة نظري هجوما مبالغا فيه على اللاعب مبارك بوصوفة رغم أنه قدم مباراة كبيرة ، الموضوع ليس شخصيا بالمرة. مع تقديري ومحبتي لكم جميعا.

مشيرا إلى أن هذا الرأي ليس هجوما على شخص المعلق ولكن نقد للطريقة التي هاجم خلالها المعلق المذكور اللاعب الوادنوني امبارك بوصوفة .

مشيرا إلى أن هذا الرأي ليس هجوما على شخص المعلق ولكن نقد للطريقة التي هاجم خلالها المعلق المذكور اللاعب الوادنوني امبارك بوصوفة .