الصحفي حمزة الراضي ينتقد مبالغة جواد بدا في انتقاد الوادنوني بوصوفة

انتقد الإعلامي في قناة الجزيرة حمزة الراضي الحملة غير المبررة التي شنها المعلق جواد بدا على لاعب المنتخب المغربي مبارك بوصوفة.
وكتب حمزة على صفحته على فيسبوك
” أنا انتقدت مااعتبرته من وجهة نظري هجوما مبالغا فيه على اللاعب مبارك بوصوفة رغم أنه قدم مباراة كبيرة ، الموضوع ليس شخصيا بالمرة. مع تقديري ومحبتي لكم جميعا.
أخوكم حمزة الراضي
مشيرا إلى أن هذا الرأي ليس هجوما على شخص المعلق ولكن نقد للطريقة التي هاجم خلالها المعلق المذكور اللاعب الوادنوني امبارك بوصوفة .
وتجدر الاشارة الى ان المنتخب الوطني تلقى يوم أمس الاثنين هزيمة بنتيجة واحد لصفر من منتخب الكونغو الديمقراطية في مستهل مشاركته الافريقية، فيما حصل مبارك بوصوفة لاعب المنتخب على جائزة احسن لاعب في المباراة.
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