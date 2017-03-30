الرياح تُسقط طائرة على متنها سياح بمطار كلميم

تسببت رياح قوية في سقوط طيارة خفيفة كان على متنها أب وابنته من جنسية سويسرية، كانا يقومان برحلة جوية ترفيهية بين أكادير وكلميم.

وأفادت مصادر متطابقة، بأن الطائرة أقلعت اليوم الأربعاء، من مطار المسيرة بمدينة اكادير ، وعلى متنها سياح سويسريين، كانا يقضيان عطلتهما بالمغرب.

وتشير المعلومات انه في لحظة وصولها إلى كلميم واجهتها رياح قوية، ولم يتمكن ربانها من ضبط عملية النزول، لتصطدم بالارض بقوة.

ولم يتبين لحدود هذه الأثناء أي معطيات رسمية عن خسائر في الأرواح، في مقابل وجود خسائر مادية كبيرة بهيكل الطائرة.

واستنفر الحادث السلطات الأمنية والمحلية، كما حضر على وجه السرعة فرقة تابعة للوقاية المدنية تابعة للمطار .