الرأسمال العقاري في وادنون موضوع رسالة دكتوراة

حصل مروان التريكزي المزداد بكلميم على شهادة الدكتوراة من جامعة إبن طفيل في موضوع الرسمال العقاري في وادنون بميزة حسن جدا .

وتطرق الباحث الاكاديمي في أطروحة الدكتورة إشكالية العقار في مجال واد نون والتحديات التي تواجه الرصيد العقاري في مجال واد نون ،وحجم الرسمال الذي تتوفر المنطقة ٠

كما ضمن بحثه بمعطيات ووثائق يكشف عنه للمرة الاولى عن العقار بالمنطقة ،والجهات المالكة للوعاء العقاري والتحولات التي شهدها.

لجنة المناقشة بالبحث والمجهود الذي بدله الباحث في سبيل تقديم دراسة هي الاولى من نوعه في جنوب المغرب ، لتقرر منح شهادة الدكتوراة بميزة مشرف جدا.