الدرك الملكي بكلميم يلقي القبض على قتلة الباتول منت التريفيس‎

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ألقت عناصر الدرك الملكي بكلميم القبض على قتلة المرحومة الباتول منت البشير ولد  التريفيس التي قتلت بمنطقة التويبيع  بنفوذ الجماعة الترابية أسرير التابعة لإقليم كلميم ، شهر مارس الماضي ، هذه الجريمة التي حركت ساكنة المنطقة ، ونظمت وقفات بالقرب من ولاية الجهة ، وتم إصدار بيانات تدعو الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية أرواح الناس وممتلكاتهم .

وللتذكير فمنذ حادثة القتل التي تعرضت لها هذه المرأة المسنة التي يتجاوز عمرها السبعين عاما ، وتوالت الحوادث التي تجاوزت أربعة في نفس المنطقة تمثلت بالسرقة تحت التهديد بالسلاح ، كان آخرهم راعي ضيعة الحسن ولد البشير ولد التريفيس .

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