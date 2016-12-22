الدرك الملكي بكلميم يلقي القبض على قتلة الباتول منت التريفيس‎

ألقت عناصر الدرك الملكي بكلميم القبض على قتلة المرحومة الباتول منت البشير ولد التريفيس التي قتلت بمنطقة التويبيع بنفوذ الجماعة الترابية أسرير التابعة لإقليم كلميم ، شهر مارس الماضي ، هذه الجريمة التي حركت ساكنة المنطقة ، ونظمت وقفات بالقرب من ولاية الجهة ، وتم إصدار بيانات تدعو الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية أرواح الناس وممتلكاتهم .

وللتذكير فمنذ حادثة القتل التي تعرضت لها هذه المرأة المسنة التي يتجاوز عمرها السبعين عاما ، وتوالت الحوادث التي تجاوزت أربعة في نفس المنطقة تمثلت بالسرقة تحت التهديد بالسلاح ، كان آخرهم راعي ضيعة الحسن ولد البشير ولد التريفيس .