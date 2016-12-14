الجنرال عروب يحرك الجيش ردا على التواطؤ الجزائري الموريتاني

أوردت أنه مباشرة بعد التحركات الجزائرية الموريتانية إلى تنقيل جزء من مخيمات تندوف إلى منطقة الكركرات، أعلن الجنرال دو كور دارمي، بوشعيب عروب، عن قرارات بمثابة ثورة في جهاز الجيش بالمنطقة الجنوبية، حيث أصدر مقررات بأن ثكنات عسكرية سيجري تغيير مقراتها وسيجري نقلها إلى نقط توصف بالسوداء، قريبة من منطقة الكركرات، قرب الحدود مع موريتانيا.

وعلمت الجريدة أن المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية الجنرال دو كور دارمي، بوشعيب عروب، قد حل نهاية الأسبوع الماضي بمدينة كلميم، حيث عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين العسكريين بالمنطقة الجنوبية، لتدارس ملف تصعيد التوتر الذي تزامن مع إطلاق المغرب منذ يوليوز حملة دبلوماسية في إفريقيا ستمهد لعودته إلى الاتحاد الإفريقي.