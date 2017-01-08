الجمعيات المهنية التربوية تدعم قطاع التربية والتكوين بجهة كلميم وادنون‎‎

في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون مع كافة الشركاء والمتدخلين بقطاع التربية والتكوين، وتحت شعار: “الجمعيات المهنية التربوية شريك أساسي في دعم قطاع التربية والتكوين بجهة كلميم وادنون”، نظمت الأكاديمية لقاء تواصليا مع رؤساء وممثلي الجمعيات المهنية التربوية، وذلك يوم الثلاثاء 3 يناير 2017 على الساعة الرابعة بعد الزوال.

وخلال كلمته الافتتاحية لأشغال اللقاء التنسيقي المنظم بقاعة الاجتماعات والندوات بالأكاديمية ،نوه السيد رئيس قسم الشؤون التربوية بالأكاديمية بدور الجمعيات المهنية التربوية في دعم آليات الحياة المدرسية بالمؤسسات التعليمية وتجويد الخدمات المقدمة للمتعلمين، مؤكدا على حرص السيد مدير الأكاديمية على بلورة مشاريع تربوية منسجمة مع الرؤية الاستراتيجية 2015/2030 لإصلاح المنظومة التربوية وداعيا السادة رؤساء وممثلي الجمعيات إلى ضرورة تقديم وتنفيذ الانشطة على مستوى كل المديريات الإقليمية.

وتميز اللقاء بتقديم عرض مقتضب للسيدة رئيسة مكتب الشراكات بالأكاديمية تطرقت من خلاله لأهم المحطات والأنشطة التي نظمت بشراكة بين الأكاديمية ومختلف الجمعيات المهنية، مبرزة القيمة المضافة لهذه الشراكات في دعم القطاع على صعيد الجهة فضلا عن مساهمة الجمعيات في مختلف الأنشطة الاشعاعية للأكاديمية على المستوى الوطني.

وبعد فتح باب النقاش، نوه السادة رؤساء وممثلي الجمعيات المهنية التربوية بالمجهودات التي فتئ يقدمها السيد مدير الأكاديمية لتشجيعهم على تنفيذ المشاريع التربوية، كما تطرقوا لبعض الاكراهات والصعوبات التي تحول دون تحقيق الغايات المسطرة.

وفي ختام اللقاء التواصلي، الذي كان مناسبة لتقديم تهنئة للسادة الأساتذة لتشكيل فدرالية الجمعيات المهنية التربوية قصد تجميع الجهود وتنفيذ برامج مشتركة، تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية تقييمية لتجويد الأداء وتحسينه.

حضر هذا أشغال هذا اللقاء ،إلى جانب رئيس قسم الشؤون التربوية ورئيسة مكتب الشراكات بالأكاديمية ،السادة ممثل قسم الشؤون الإدارية والمالية بالأكاديمية ورئيس فدرالية جمعية الجمعيات المهنية التربوية بالجهة ورؤساء وممثلي الجمعيات المهنية بإقليم كلميم.